Минобороны планирует закупить большое количество мин у проваливавших контракты производителей - Общественный антикоррупционный совет

Министерство обороны планирует заказать большое количество 120-мм минометных мин у государственных производителей, ранее неоднократно не выполнявших свои обязательства, сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (ОАС).

Мины 120 мм. Фото из открытых источников

"Из-за условия необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ОАС МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системное и бесперебойное снабжение боеприпасов на фронт является нашим главным приоритетом.

Эта проблема — чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю/поставщику. С нашей точки зрения, именно наличие нескольких игроков на рынке позволит одновременно развивать ОПК Украины и минимизировать риски наличия/качества боеприпасов. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% предварительных контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставки на фронт", — говорится в сообщении.

Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины и нарушения графиков поставок, отметили в ОАС МО, никто не нес ответственности.

Антикоррупционный совет обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего с такими призывами:

"1. Рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от различных производителей, для того, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель (поставщик), или форс-мажорное обстоятельство, или логистические задержки могут полностью сорвать поставки того или иного вида боеприпасов;

2. Затребовать у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования по снабжению государственными заводами некачественных 120-мм мин;

3. Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, возвращенных производителю".

Также ОАС МО подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно "ненадлежащих действий должностных лиц по вопросу взаимодействия с поставщиками".

По данным издания Цензор.НЕТ, речь идет об одном из предприятий Минстратегпрома. В Минобороны решили дополнительно заказать 300 тыс. 120-мм мин и 500 тыс. 82-мм мин. Все это, несмотря на провал поставок.