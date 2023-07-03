Минобороны отреагировало на майора ТЦК, избившего жену воина ВСУ

Министерство обороны отреагировало на недостойное поведение майора ТЦК Ужгорода, который нанес два удара по жене военного ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

Первый заместитель Минобороны Александр Павлюк. Фото из открытых источников

25 июня в Ужгороде произошел инцидент с работником Территориального центра комплектования Вари Константином, который в состоянии алкогольного опьянения дважды ударил женщину, а затем скрылся с места происшествия. Полиция нашла майора ТЦК в собственной квартире и после теста на алкоголь обнаружила более 2 промилле.

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Пострадавшая обратилась к скорой помощи и сняла побои, где медицинские работники указали на "ушиб мягких тканей головы, ушиб нижней челюсти".

На инцидент с участием майора ТЦК отреагировали в Минобороны, где указали, что готовы реагировать на каждый подобный инцидент во всех регионах Украины.

"Все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности", — сообщает Александр Павлюк.

Первый заместитель министра обороны указал контактные данные, за которыми можно обращаться в случае возникновения подобных ситуаций:

по номеру 0800 31 01 79;

на электронную почту [email protected] ;

; на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot

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