Миндич и не только: как "друг" Зеленского Кирющенко получает миллионные доходы

Непрозрачные тендеры, миллионные доходы лиц, приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому, привлекают внимание расследователей. Разоблачили очередного друга Зеленского, зарабатывающего миллионы на электроэнергетике. Речь идет о режиссере и актере сериала "Слуга Народа" Алексее Кирющенко.

Зеленский и Кирющенко. Фото из открытых источников

В Центре противодействия коррупции отметили:

"Владимир Зеленский называет его "другом" (Алексея Кирющенко, — ред.). А если ты друг президента, то тебе все дороги открыты. Доказано Миндичем и не только".

Последние несколько лет, сообщают в ЦПК со ссылкой на данные BIHUS.инфо, Кирющенко овладевал новой сферой — электроэнергетикой. Отмечается, что режиссер сразу же начал заниматься многомиллионными тендерами. По данным ЦПК, выигрывать тендеры помогают фирмы с орбиты Бойко.

"Это, кстати, еще одна причина, почему у Бойко и ОПЗЖ все отлично", — отметили в Центре.

За первые 4 месяца 2025 года, по данным журналистов, Кирющенко получил более 13 млн грн дивидендами. То есть, как отметили в ЦПК, в день он получает около 100 тыс. грн.

"Вот почему у власти нет другого выбора, кроме как пытаться уничтожать НАБУ и САП. Чтобы никто даже не смел трогать друзей президента", — предположили в ЦПК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Львовщина утопает в коррупции. Во Львовской области разоблачили чиновников, организовавших схему поборов с подчиненными. В Офисе Генерального прокурора отметили, что разоблачили коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти. Схему организовали руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня.