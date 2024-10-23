Миллион в год дополнительного дохода: история украинского прокурора-пенсионера

Громкий скандал с оформлением инвалидностей прокурорам заставил Генпрокурора Украины Андрея Костина подать в отставку. На днях разоблачили, что в прокуратуре Хмельницкой области 48 из 225 прокуроров, включая руководителя, имеют инвалидность и получают дополнительную пенсию, сообщает портал "Комментарии".



Сергей Бижко. Фото из открытых источников

Однако это только верхушка айсберга – такая практика применяется по всей Украине. Многие руководители и работники прокуратуры имели оформленную инвалидность и получали пенсию.

Так, прокурор Хмельницкой области пытался оправдаться тем, что инвалидность получил при изучении материалов уголовных дел и оформил ее в 2017 году. Сейчас он уже уволен по собственному желанию.

А руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Сергей Бижко стал "инвалидом-пенсионером" уже во время полномасштабной войны. Учитывая данные, указанные в его декларации, он получает пенсию всего два года.

















Пока неизвестно, почему мужчине 1976 года рождения дали инвалидность, однако Бижко, получив должность областного прокурора Днепропетровской области, обратился в суд за перерасчетом пенсии.

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора. В решении от 15 ноября 2023 года суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области осуществить перерасчет и выплату пенсии Бижко Сергею Витальевичу в размере 60% от суммы месячной заработной платы. Выплату пересчитали без ограничения максимального размера пенсии на основании справки Днепропетровской областной прокуратуры о размере заработной платы.

Согласно декларации Бижко, за 2023 год в должности областного прокурора он заработал 1 млн, 782 237 грн, а это примерно 148 тыс. грн в месяц. Так что 60% от ежемесячной зарплаты Сергея Бижко будет составлять примерно 88 тыс. грн.













Обычные украинцы жалуются, что оформление инвалидности требует много времени и усилий, а для прокуроров этот вопрос решается за несколько месяцев.



Разоблачение злоупотреблений служебным положением в прокуратуре – это даже не половина дела. Главное, чтобы был соблюден закон, а нарушители получили наказание. Будут ли масштабные проверки в прокуратуре, отмена инвалидностей, если они фиктивны, а значит и пенсий — покажет время и деятельность нового Генерального прокурора.

