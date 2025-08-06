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Meta забанила звезд Instagram: что не так с рекламой

Meta и PlayCity ударили по нелегальной рекламе казино в Instagram

6 августа 2025, 16:47
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Ткачова Марія

Семь аккаунтов блоггеров в Instagram заблокировали из-за нарушений закона — они систематически рекламировали онлайн-казино у себя, демонстрировали выигрыши и оставляли прямые ссылки на сайты. Реакция была мгновенной: PlayCity совместно с Meta отключили нарушителей от платформы.

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Напомним, реклама азартных игр в Украине разрешена только при соблюдении четких требований:

Исключительный список платформ – разрешено рекламировать только в ночном телеэфире, на сайтах и приложениях организаторов, а также в специализированных изданиях для взрослой аудитории.

Обязательная маркировка контента как 21 .

• Только лицензированные бренды имеют право на продвижение.

• Строгой запрет на привлечение несовершеннолетних, военных, медиков или волонтеров, упоминания о бонусах, скрытой рекламе, использовании публичных лиц (кроме спортсменов) и обещания легких денег.

• Не менее 15% сообщения должны содержать предупреждение об игровой зависимости.

Meta оперативно отреагировала на обращение и это еще раз подтверждает: правила едины для всех, независимо от количества подписчиков или "связей". Азарт должен оставаться в рамках закона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кабинет Министров поддержал новый законопроект, направленный на усиление правовой защиты военнослужащих, сообщающих о коррупционных правонарушениях в армии. Документ предлагает ввести дополнительные гарантии безопасности для тех, кто не боится говорить о нарушении.
Такие изменения призваны сделать Вооруженные силы более прозрачными, создать безопасную среду для обличителей и устранить практику умолчания. Это важный шаг к формированию современной армии, где честность не риск, а норма.



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Источник: https://t.me/mintsyfra/7068
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