Meta забанила звезд Instagram: что не так с рекламой

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Ткачова Марія
Семь аккаунтов блоггеров в Instagram заблокировали из-за нарушений закона — они систематически рекламировали онлайн-казино у себя, демонстрировали выигрыши и оставляли прямые ссылки на сайты. Реакция была мгновенной: PlayCity совместно с Meta отключили нарушителей от платформы.
Meta заблокировала 7 блогеров в Инстаграм
Напомним, реклама азартных игр в Украине разрешена только при соблюдении четких требований:
• Исключительный список платформ – разрешено рекламировать только в ночном телеэфире, на сайтах и приложениях организаторов, а также в специализированных изданиях для взрослой аудитории.
• Обязательная маркировка контента как 21 .
• Только лицензированные бренды имеют право на продвижение.
• Строгой запрет на привлечение несовершеннолетних, военных, медиков или волонтеров, упоминания о бонусах, скрытой рекламе, использовании публичных лиц (кроме спортсменов) и обещания легких денег.
• Не менее 15% сообщения должны содержать предупреждение об игровой зависимости.
Meta оперативно отреагировала на обращение и это еще раз подтверждает: правила едины для всех, независимо от количества подписчиков или "связей". Азарт должен оставаться в рамках закона.