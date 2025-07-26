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Местное СМИ Шотландии назвало Трампа осужденным преступником

"Осужденный преступник из США прибывает в Шотландию": первая полоса The National о визите Трампа стала вирусной

26 июля 2025, 19:19
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Ткачова Марія

25 июля президент США Дональд Трамп начал официальный визит в Шотландию. Его приезд вызвал широкий резонанс в медиа, но наибольшее внимание привлекла шотландская газета The National, вынесшая на первую полосу заголовок: "Осужденный преступник из США прибывает в Шотландию".

Местное СМИ Шотландии назвало Трампа осужденным преступником

Газета The National назвала Трампа осужденным преступником

Такое оформление номера стало вирусным в сети. Пользователи активно распространяли изображения столбцов в социальных сетях, а редакция получила сотни реакций со всего мира. Представители The National объяснили свой выбор просто: они хотели максимально четко и понятно представить контекст визита человека, который имеет уголовные дела, но в то же время занимает высшую государственную должность в США.

Редакция отметила, что обычно приходится прилагать много усилий, чтобы привлечь внимание аудитории из-за сложных алгоритмов онлайн-продвижения. Но на этот раз достаточно было одной лаконичной, прямой обложки, которая говорит сама за себя.

Журналисты также напомнили, что нынешний президент США фигурирует в деле фальсификации финансовых документов Trump Organization — в контексте выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Трампа упоминают в так называемых "файлах Эпштейна", которые могут содержать свидетельства о связях с организованными преступными сетями сексуальной эксплуатации.

Издание указывает: факт осуждения, скандальные высказывания Трампа в отношении женщин и целый перечень судебных процессов — это то, что не должно оставаться без внимания только потому, что человек занимает президентский пост. В редакции прямо заявляют: не намерены скрывать или скрадывать контроверсионные обстоятельства вокруг действующего главы Белого дома.

Хотя газета получила немало положительных отзывов, в частности, от американских читателей, часть реакций была резко отрицательной — в основном со стороны сторонников Трампа и Республиканской партии. Однако редакция подчеркнула: выбирает сторону фактов, а не популярность.

Газета The National известна своей критической позицией по отношению к власти и поддержкой независимости Шотландии. Она выходит ежедневно с 2014 года и не раз становилась заметным игроком в политическом дискурсе страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей.



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Источник: https://t.me/znua_live/211891
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