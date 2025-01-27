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Мэру Ирпеня Маркушину предъявлены серьезные обвинения: сколько потерял госбюджет

Между 2022 и 2024 годами Маркушин организовал механизм, при котором сотрудникам исполкома выплачивали чрезмерно большие зарплаты.

сегодня, 12:20
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Клименко Елена

Мэр Ирпеня Александр Маркушин стал фигурантом уголовного расследования о выводе более 17 миллионов гривен из городского бюджета с помощью схемы завышенных зарплат. Об этом сообщает издание Mistoinform.

Мэру Ирпеня Маркушину предъявлены серьезные обвинения: сколько потерял госбюджет

Мэр Ирпеня Александр Маркушин. Фото: 24 Канал

Между 2022 и 2024 годами Маркушин организовал механизм, при котором сотрудникам исполкома выплачивали чрезмерно большие зарплаты. Часть из них затем передавали мэру и его близким наличными. Эти деньги тратились на личные нужды Маркушина, финансирование его охраны и политический пиар.

Заммэра Лидия Михальченко сообщила о подделке ее подписи на табелях рабочего времени. Она также подтвердила на детекторе лжи, что часть своих зарплат передавала мэру.

Экс-управляющий делами исполкома Дмитрий Негреш также нашел подделеку своей подписи на документах о премиях. По указанию Маркушина некоторым ирпенским чиновникам насчитывали премии, превышающие 1000% их оклада. Благодаря этому стало известно о кадровике исполкома Ирпеня, Тамаре Халаим, регулярно получавшей от 150 до 200 тысяч гривен.

Несмотря на то, что Ирпеню не хватает средств для восстановления, Маркушин начислял своим подчиненным зарплаты, значительно превышавшие уровень зарплат высших должностных лиц государства. Например, начальник отдела учета Кристина Глужанец и управляющая делами Татьяна Ярошенко получали по 100 тысяч гривен, а сисадмин Максим Левицкий — 145 тысяч гривен. Обычные специалисты исполкома получали от 70 до 80 тысяч гривен, что значительно больше средних зарплат в других горсоветах Украины.

В общей сложности к этой "зарплатной схеме" было привлечено около 40 работников исполкома, многие из которых уже обратились к правоохранителям. За 2023 год только из-за манипуляций с зарплатами из бюджета было выведено около 17 миллионов гривен. Кроме того, через городскую программу "Турбота" Маркушин вывел еще около 10 миллионов гривен на своих приближенных.

Портал "Комментарии" уже писал, что суд освободил от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова, публично объявившего о самовольном уходе из воинской части (СЗЧ) в сентябре 2024 года.



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Источник: https://mistoinform.com.ua/mer-irpenya-markushyn-ye-figurantom-spravy-pro-rozkradannya-byudzhetu/
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