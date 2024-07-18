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Мэр Львова готов пойти наперекор власти: образовательный омбудсмен ответил

В Украине разгорелась горячая дискуссия о дате начала учебного года

сегодня, 13:51
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Черновалова Кристина

В Украине разгорелся скандал по поводу сроков начала учебного года. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и мэр Львова Андрей Садовый высказали противоположные мнения на этот счет, вызвав бурную реакцию общественности.

Мэр Львова готов пойти наперекор власти: образовательный омбудсмен ответил

В Украине разгорелась горячая дискуссия о дате начала учебного года

Сергей Горбачев считает, что решение о начале учебного года в августе, учитывая состояние энергетики, возможно, правильное, но оно должно было быть принято раньше, чтобы дать общинам и учебным заведениям время на подготовку. Омбудсмен подчеркнул, что многие семьи уже спланировали отпуск и оздоровление детей на август, и раннее начало обучения может создать проблемы.

“То есть такое решение вполне возможно. Но при условии, что решение своевременно, что о нем заранее знают те, на кого это оказывает непосредственное влияние: дети, родители, учителя”, — отметил образовательный омбудсмен.

Однако с позицией омбудсмена не согласен мэр Львова Андрей Садовый. Мэр уверен, что начать учебный год 19 августа и завершить к Рождеству — лучший вариант для учеников, ведь школы Львова могут стать приютом для всех, кто нуждается в тепле и зарядке устройств в случае ухудшения энергетической ситуации зимой. В таком случае дети должны будут перейти на дистанционный формат обучения.

"Если зимой ситуация с энергетикой или отоплением ухудшится, школы откроют свои двери для всех, кому нужно согреться, или зарядить свои устройства. Учебный процесс будет прерван. Что тогда будут рекомендовать люди, знающие все законы и правила? ZOOM? Простите но нет. На третьем году войны мы уже знаем, что это так не работает. Прошу министра образования прислушаться к этому мнению. Я понимаю, что тяжело контролировать столь огромную структуру. Хотим, чтобы вы были нашими визионерами и наставниками, а не комиссарами", – написал Садовый.
Мэр Львова готов пойти наперекор власти: образовательный омбудсмен ответил - фото 2



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Источник: https://www.facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov/posts/pfbid02PV9CsWZtcwxYeDp8Dp895kxeDpqhSjtndbMZFra3YWHBJoFF7Lb6ziQ3HHkDUDZrl
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сегодня, 13:00

'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа и ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих бандеровских тварей.


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