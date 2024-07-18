Мэр Львова готов пойти наперекор власти: образовательный омбудсмен ответил

В Украине разгорелся скандал по поводу сроков начала учебного года. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и мэр Львова Андрей Садовый высказали противоположные мнения на этот счет, вызвав бурную реакцию общественности.

В Украине разгорелась горячая дискуссия о дате начала учебного года

Сергей Горбачев считает, что решение о начале учебного года в августе, учитывая состояние энергетики, возможно, правильное, но оно должно было быть принято раньше, чтобы дать общинам и учебным заведениям время на подготовку. Омбудсмен подчеркнул, что многие семьи уже спланировали отпуск и оздоровление детей на август, и раннее начало обучения может создать проблемы.

“То есть такое решение вполне возможно. Но при условии, что решение своевременно, что о нем заранее знают те, на кого это оказывает непосредственное влияние: дети, родители, учителя”, — отметил образовательный омбудсмен.

Однако с позицией омбудсмена не согласен мэр Львова Андрей Садовый. Мэр уверен, что начать учебный год 19 августа и завершить к Рождеству — лучший вариант для учеников, ведь школы Львова могут стать приютом для всех, кто нуждается в тепле и зарядке устройств в случае ухудшения энергетической ситуации зимой. В таком случае дети должны будут перейти на дистанционный формат обучения.

"Если зимой ситуация с энергетикой или отоплением ухудшится, школы откроют свои двери для всех, кому нужно согреться, или зарядить свои устройства. Учебный процесс будет прерван. Что тогда будут рекомендовать люди, знающие все законы и правила? ZOOM? Простите но нет. На третьем году войны мы уже знаем, что это так не работает. Прошу министра образования прислушаться к этому мнению. Я понимаю, что тяжело контролировать столь огромную структуру. Хотим, чтобы вы были нашими визионерами и наставниками, а не комиссарами", – написал Садовый.

