Мэр Львова готов пойти наперекор власти: образовательный омбудсмен ответил

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Черновалова Кристина
В Украине разгорелся скандал по поводу сроков начала учебного года. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и мэр Львова Андрей Садовый высказали противоположные мнения на этот счет, вызвав бурную реакцию общественности.
В Украине разгорелась горячая дискуссия о дате начала учебного года
Сергей Горбачев считает, что решение о начале учебного года в августе, учитывая состояние энергетики, возможно, правильное, но оно должно было быть принято раньше, чтобы дать общинам и учебным заведениям время на подготовку. Омбудсмен подчеркнул, что многие семьи уже спланировали отпуск и оздоровление детей на август, и раннее начало обучения может создать проблемы.
Однако с позицией омбудсмена не согласен мэр Львова Андрей Садовый. Мэр уверен, что начать учебный год 19 августа и завершить к Рождеству — лучший вариант для учеников, ведь школы Львова могут стать приютом для всех, кто нуждается в тепле и зарядке устройств в случае ухудшения энергетической ситуации зимой. В таком случае дети должны будут перейти на дистанционный формат обучения.
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Донбас
сегодня, 13:00
'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа и ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих бандеровских тварей.