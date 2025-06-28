Мэр Днепра Борис Филатов кроет матом из-за уничтожения тумбы: что произошло

В Днепре разгорелся скандал вокруг уничтожения афишной тумбы, датируемой еще XIX веком. Исторический объект, служивший живым упоминанием о городской культуре прошлых веков, снесли без всякого согласования или публичного обсуждения.

Мэр Днепра Борис Филатов

Мэр города Борис Филатов взорвался эмоциональным заявлением в Telegram, в котором подверг резкой критике действия неизвестных исполнителей. Не подбирая слова, он назвал виновников "дегенератами" и обругал матом, подчеркнув, что почти на 100% уверен — это дело рук одного из городских коммунальных предприятий.



"Уважаемые днепряне… какие-то дегенераты снесли афишную тумбу 19 века. Почти 100% – это кто-то из работников коммунальных предприятий", – написал он.







По словам мэра, после публичной огласки и волны возмущения в соцсетях он лично начал расследовать ситуацию. Однако ни одна из городских структур — ни "Горводоканал", ни управление культуры, благоустройства или архитектуры — не берут на себя ответственность. Все "уходят в несознательность".



Филатов призвал небезразличных жителей помочь в расследовании: отправлять фото и видео с места происшествия, которые могли бы помочь идентифицировать технику или лиц, причастных к сносу.



"Найду и накажу лично", — пообещал он.



В сети заявление Филатова было воспринято неоднозначно. Также разные новостные Telegram-каналы публикуют фото людей, которые могли быть причастны к инциденту.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, которого обвиняли в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.



