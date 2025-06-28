logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Мэр Днепра Борис Филатов кроет матом из-за уничтожения тумбы: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр Днепра Борис Филатов кроет матом из-за уничтожения тумбы: что произошло

Мэр Днепра Борис Филатов снова ругается матом, на этот раз из-за уничтоженной тумбы.

28 июня 2025, 16:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Днепре разгорелся скандал вокруг уничтожения афишной тумбы, датируемой еще XIX веком. Исторический объект, служивший живым упоминанием о городской культуре прошлых веков, снесли без всякого согласования или публичного обсуждения.

Мэр Днепра Борис Филатов кроет матом из-за уничтожения тумбы: что произошло

Мэр Днепра Борис Филатов

Мэр города Борис Филатов взорвался эмоциональным заявлением в Telegram, в котором подверг резкой критике действия неизвестных исполнителей. Не подбирая слова, он назвал виновников "дегенератами" и обругал матом, подчеркнув, что почти на 100% уверен — это дело рук одного из городских коммунальных предприятий.

"Уважаемые днепряне… какие-то дегенераты снесли афишную тумбу 19 века. Почти 100% – это кто-то из работников коммунальных предприятий", – написал он.


Мэр Днепра Борис Филатов кроет матом из-за уничтожения тумбы: что произошло - фото 2

По словам мэра, после публичной огласки и волны возмущения в соцсетях он лично начал расследовать ситуацию. Однако ни одна из городских структур — ни "Горводоканал", ни управление культуры, благоустройства или архитектуры — не берут на себя ответственность. Все "уходят в несознательность".

Филатов призвал небезразличных жителей помочь в расследовании: отправлять фото и видео с места происшествия, которые могли бы помочь идентифицировать технику или лиц, причастных к сносу.

"Найду и накажу лично", — пообещал он.

В сети заявление Филатова было воспринято неоднозначно. Также разные новостные Telegram-каналы публикуют фото людей, которые могли быть причастны к инциденту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, которого обвиняли в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/borys_filatovv/2595
Теги:

Новости

Все новости