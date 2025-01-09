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«Меняйте работу": нардеп дал совет украинцам, которых не устраивают низкие зарплаты

Анатолий Костюк получает зарплату из госбюджета

9 января 2025, 20:25
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Лиля Воробьева

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Костюх высказался по поводу низкого уровня зарплат в Украине. В своем комментарии на Facebook депутат предложил сменить работу тем, кого не устраивает уровень оплаты труда.

«Меняйте работу": нардеп дал совет украинцам, которых не устраивают низкие зарплаты

Анатолий Костюх (фото из открытых источников)

Пользователь социальной сети, под ником Pavel Gook, спросил Костюха, когда зарплаты в Украине приблизятся к уровню стран Европейского Союза. На это депутат ответил:
"Здесь стоит обратиться к своему работодателю, или же сменить работу на такую, где условия труда и зарплата вас будет устраивать. В то же время буду рад рассказать о вашем удачном бизнесе и уровне зарплат работников".

«Меняйте работу”: нардеп дал совет украинцам, которых не устраивают низкие зарплаты - фото 2

Биография Анатолия Костюха

Анатолий Костюх родился 25 марта 1988 в Ужгороде. В своей карьере работал в медиа и образовательных учреждениях:

  • В 2011-2012 годах был ведущим в Закарпатской областной телерадиокомпании "Тиса-1".
  • С 2013 по 2017 год занимал должность редактора отдела Карпатского университета им. Августина Волошина, а также главный редактор газеты "Серебряная Земля".

В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады Украины по списку партии "Слуга народа" и является членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Среди его инициатив — законопроект, предлагающий отменить ответственность за изготовление самогона для собственных нужд.

Согласно декларации за 2023 год:

  • Заработная плата депутата составила 626 тысяч гривен.
  • На банковском счету Костюх хранит 19 тысяч гривен.
  • В наличных деньгах задекларировано 350 тысяч гривен и 32 тысячи долларов.

Его высказывания об изменении работы вызвали активные обсуждения в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине в 2025 году минимальная зарплата останется без изменений из-за ограниченных возможностей бюджета, сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа. По ее словам, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума будут составлять огромные расходы, на которых в бюджете не нашли денег.



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Источник: https://www.facebook.com/anatolii.kostiukh/posts/pfbid02Jjp8PGPQFbmJ7sd6XX7dVvE3C8CbfWn3CaRvzZdtTsef5sB2y3tMrJsN4cdoiMTbl
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