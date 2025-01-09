«Меняйте работу": нардеп дал совет украинцам, которых не устраивают низкие зарплаты

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Костюх высказался по поводу низкого уровня зарплат в Украине. В своем комментарии на Facebook депутат предложил сменить работу тем, кого не устраивает уровень оплаты труда.

Анатолий Костюх (фото из открытых источников)

Пользователь социальной сети, под ником Pavel Gook, спросил Костюха, когда зарплаты в Украине приблизятся к уровню стран Европейского Союза. На это депутат ответил:

"Здесь стоит обратиться к своему работодателю, или же сменить работу на такую, где условия труда и зарплата вас будет устраивать. В то же время буду рад рассказать о вашем удачном бизнесе и уровне зарплат работников".

Биография Анатолия Костюха

Анатолий Костюх родился 25 марта 1988 в Ужгороде. В своей карьере работал в медиа и образовательных учреждениях:

В 2011-2012 годах был ведущим в Закарпатской областной телерадиокомпании "Тиса-1".

С 2013 по 2017 год занимал должность редактора отдела Карпатского университета им. Августина Волошина, а также главный редактор газеты "Серебряная Земля".

В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады Украины по списку партии "Слуга народа" и является членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Среди его инициатив — законопроект, предлагающий отменить ответственность за изготовление самогона для собственных нужд.

Согласно декларации за 2023 год:

Заработная плата депутата составила 626 тысяч гривен.

На банковском счету Костюх хранит 19 тысяч гривен.

В наличных деньгах задекларировано 350 тысяч гривен и 32 тысячи долларов.

Его высказывания об изменении работы вызвали активные обсуждения в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине в 2025 году минимальная зарплата останется без изменений из-за ограниченных возможностей бюджета, сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа. По ее словам, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума будут составлять огромные расходы, на которых в бюджете не нашли денег.