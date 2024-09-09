"Мечтаю о паспорте РФ": скандальное признание украинского блогера

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Черновалова Кристина
Известный блогер и тиктокер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, рассказал, что мечтает жить в России. После долгих лет молчания, Бабич заявил о желании отказаться от украинского гражданства в пользу российского.
Бабич мечтает о российском паспорте: признания блогера
Артур Бабич, чье имя стало широко известно благодаря его активности в социальных сетях и участию в российском проекте "Dream Team House", долгое время избегал публичных высказываний о политической ситуации. Однако, его последнее интервью полностью изменило представление об его политических и личных убеждениях.
Проживая сейчас в Ереване, Бабич поделился своими размышлениями о жизни в России, где он хочет переехать несмотря на существующий запрет.
Он утверждает, что готов полностью интегрироваться в российское общество, принимая все законы и нормы страны.
Более того, блогер выразил желание вступить в ряды российской армии. Он также подчеркнул важность примирения между детьми Украины и России.
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