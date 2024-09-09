"Мечтаю о паспорте РФ": скандальное признание украинского блогера

Известный блогер и тиктокер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, рассказал, что мечтает жить в России. После долгих лет молчания, Бабич заявил о желании отказаться от украинского гражданства в пользу российского.

Бабич мечтает о российском паспорте: признания блогера

Артур Бабич, чье имя стало широко известно благодаря его активности в социальных сетях и участию в российском проекте "Dream Team House", долгое время избегал публичных высказываний о политической ситуации. Однако, его последнее интервью полностью изменило представление об его политических и личных убеждениях.

Проживая сейчас в Ереване, Бабич поделился своими размышлениями о жизни в России, где он хочет переехать несмотря на существующий запрет.

"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день," сказал Бабич.

Он утверждает, что готов полностью интегрироваться в российское общество, принимая все законы и нормы страны.

Более того, блогер выразил желание вступить в ряды российской армии. Он также подчеркнул важность примирения между детьми Украины и России.

"Когда я получу паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батя служил, вот такой мужик вырос. Самая важная моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта. Дети из Украины, из России друг друга ненавидят. Я хочу, чтобы такого не было. Это неправильно. Они должны дружить, они раньше дружили. Я хочу, чтобы побыстрее все это закончилось. И мы не тыкали друг на друга пальцем", — наговорил бреда блогер.