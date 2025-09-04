Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в скандал по поводу переписок в одной из соцсетей.

«Матюки на государственном» – гендиректор «Укрпочты» выругался на людей в соцсетях

Так, народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал скриншоты комментариев в соцсети Х, где украинец возмущается тем, что почтальона в его селе могут уволить из-за невыполнения плана подписок.

"Такой мощный менеджер Смелянский" пишет пользователь Х с ником "Рыжий Кенгуру".

На что Игорь Смелянский ответил: "Будет случай спросите у почтальона нарушения при выплате пенсий, например, среди других вопросов. А вообще – когда не выполняют план, можно конечно наградить и зарплату поднять".

Виталий ответил Смелянскому: "Твоя работа доставлять посылки. Какой план, какие подписки, какие нах* метрики с*ка деган. Ты бы лучше пенсов на карточки переводил, в не подписки оформлял конч с*ка оторванный от реальности".

На что гендиректор "Укрпочты" ответил: "Да нет – это ты болван оторван от реальности. Ты был в селах? Ты был в прифронтовых зонах? Где ты эту карточку можешь себе вставить в то место, которое у тебя вместо головы. Ты знаешь, что только 4% населенных пунктов Украины имеют банк или банкомат? Ты знаешь, как люди должны до ближайшего банкомата добраться? Ты знаешь, как это должен сделать человек с инвалидностью? М*дак".

В комментариях к публикации нардепа Гончаренко многие поддержали Смелянского, отметив, что он отвечал на хамство в сторону него. Некоторые удивляются, что собеседники умело управляются с матом даже на украинском языке. Кто-то написал, что он не имел права как госслужащий позволять себе лишнего в общении с людьми. А некоторые комментаторы сравнили его с мэром Днепра Борисом Филатовым, также часто отвечавшим на комментарии лично и в бранной форме.

