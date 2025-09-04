Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в скандал по поводу переписок в одной из соцсетей.
«Матюки на государственном» – гендиректор «Укрпочты» выругался на людей в соцсетях
Так, народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал скриншоты комментариев в соцсети Х, где украинец возмущается тем, что почтальона в его селе могут уволить из-за невыполнения плана подписок.
В комментариях к публикации нардепа Гончаренко многие поддержали Смелянского, отметив, что он отвечал на хамство в сторону него. Некоторые удивляются, что собеседники умело управляются с матом даже на украинском языке. Кто-то написал, что он не имел права как госслужащий позволять себе лишнего в общении с людьми. А некоторые комментаторы сравнили его с мэром Днепра Борисом Филатовым, также часто отвечавшим на комментарии лично и в бранной форме.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре разгорелся скандал вокруг уничтожения афишной тумбы, датируемой еще XIX веком. Исторический объект, служивший живым упоминанием о городской культуре прошлых веков, снесли без всякого согласования или публичного обсуждения.
Мэр города Борис Филатов взорвался эмоциональным заявлением в Telegram, в котором подверг резкой критике действия неизвестных исполнителей. Не подбирая слов, он назвал виновников "дегенератами" и обругал матом, отметив, что почти на 100% уверен — это дело рук одного из городских коммунальных предприятий. "Уважаемые днепряне... какие-то дегенераты снесли афишную тумбу 19-го столетия. Почти 100% — это кто-то из работников коммунальных предприятий", — написал он.