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Мать главы аппарата Шевченковского суда имеет российский паспорт и платит налоги в РФ: расследование

Согласно российским реестрам, Алла Зборщик зарегистрирована в Луганске, на улице Кармелюка.

сегодня, 15:30
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Клименко Елена








Мать Алины Зборщик, руководитель аппарата Шевченковского суда Киева, Алла Зборщик, получила российский паспорт в 2023 году и ведет бизнес на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом пишет hromadske.

Мать главы аппарата Шевченковского суда имеет российский паспорт и платит налоги в РФ: расследование

Фото: скриншот

Журналисты нашли в российских реестрах паспорт Аллы Зборщик и ее идентификационный код налогоплательщика.

Согласно российским реестрам, Алла Зборщик зарегистрирована в Луганске, на улице Кармелюка. Однако в 2024 году ее местонахождением была отмечена гостиница в Ростове-на-Дону, где она официально стала на учет как гражданка Российской Федерации. Важно, что в условиях временной оккупации Луганска этот факт подтверждает наличие связей с Россией.

Помимо личной регистрации Алла Зборщик активно развивает бизнес в Луганске, который функционирует на оккупированной территории. Ее компания "Гранд" специализируется на производстве гофрированной бумаги, картона и бумажной тары. Предприятие было основано еще в 1991 году и работало в Луганске до начала оккупации, после чего его деятельность была остановлена на длительный период.

Сначала компанией руководил ее отец, Александр Зборщик, а потом сама Алла. В 2013 году предприятие имело более 700 тысяч гривен чистого дохода, но после оккупации деятельность компании была приостановлена на 10 лет.

В 2022 году компания была зарегистрирована в российских налоговых органах и социальном фонде, а в августе 2023 года ООО Гранд было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц России.

Основательницей новой компании является Алла Зборщик. В 2023 году "Гранд" уплатила почти 600 тысяч рублей налогов в российский бюджет и почти миллион рублей в пенсионный фонд России – это около 600 тысяч гривен.

"Комментарии" уже писали, что судья Печерского суда Киева Роман Новак попал сразу в две скандальные истории — он принял спорное решение об аресте имущества военнослужащего. К тому же, по данным СМИ, ответчики до сих пор не получили полного решения судьи Новака, чтобы иметь возможность обжаловать его.



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Источник: https://youtu.be/crMdweW5ghg
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