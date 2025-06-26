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Масштабы уклонения от мобилизации увеличиваются: СБУ разоблачили новые схемы

СБУ разоблачила 8 схем уклонения от мобилизации

26 июня 2025, 21:10
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Кречмаровская Наталия

В разных регионах Украины разоблачили и прекратили схемы уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий задержаны 14 организаторов сделок, сообщили в СБУ. Отмечается, что ликвидировали 8 схем — фигуранты продавали уклонистам "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов или побега за границу вне пунктов пропуска.

Масштабы уклонения от мобилизации увеличиваются: СБУ разоблачили новые схемы

Мобилизация. Иллюстративное фото

В СБУ рассказали, что в Кировоградской области задержан гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи. Они выдавали фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы сфальсифицировать историю болезней своих клиентов, фигуранты принимали реальные результаты обследований других пациентов.

В Киевской области задержан заместитель комбата воинской части и его водитель. Фигуранты торговали "тыловыми" должностями. За деньги они предлагали военнослужащим перевод в подразделения, удаленные от передовой.

В Черкасской области задержали еще 2-х организаторов "уклонистских схем". Ими оказались медсестра частной больницы и бывшая секретарь врачебно-консультативной комиссии. Последняя уже имеет подозрение за подделку документов.

Фигурантки продавали справки о наличии инвалидности у родственников своих клиентов. На основании подделки уклонявшиеся надеялись выехать за пределы Украины как надсмотрщики.

Все задержанные сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве российский агент совершил теракт.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zatrymaly-shche-14kh-orhanizatoriv-ukhyliantskykh-skhem
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