Масштабную схему продажи военным "тыловых" должностей разоблачили в Киеве: размеры взяток ужасают

В Киевской области ликвидировали масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей. В Службе безопасности Украины отметили, что фигуранты помогали военнослужащим перевестись в подразделения, не привлекаемые к выполнению задач на передовой. За такую "услугу" получали взятку в размере от 15 до 25 тыс. долларов США. Также злоумышленники предлагали своим клиентам увольнение с военной службы. Основание — фиктивные справки о резком ухудшении здоровья.

Военные. Иллюстративное фото

В Киеве провели комплексные мероприятия, в результате которых были задержаны двое жителей столицы. Для реализации "схемы" злоумышленники привлекли 5-х знакомых медиков. В СБУ отметили, что организаторы преступления находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию.

"В зависимости от суммы взятки "пациенты" получали статус ограниченно пригодных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на "небоевые" должности или увольнением в запас", — сообщили в СБУ.

Организаторы сделки задержали "на горячем" во время передачи им средств от клиентов. Во время обысков у фигурантов изъяли наличные, полученные преступным путем и поддельные документы.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

В СБУ сообщили, если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

"Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех фигурантов", — сообщили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Запорожье офицер ТЦК "отмазал" от мобилизации 1,5 тыс. мужчин.



