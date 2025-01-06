Илон Маск. Фото из открытых источников

Американский миллиардер и владелец платформы X Илон Маск снова оказался в центре международного скандала. На этот раз он задал вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты "освободить народ Великобритании от тиранического правительства".

Илон Маск в последние недели начал активно критиковать британское правительство из-за их реакции на скандалы, связанные с преступлениями против детей. Особое внимание он уделил премьер-министру Киру Стармеру и министру безопасности Джесси Филлипс. Маск назвал Филлипс "аплогетом геноцида изнасилований" и призвал к устранению Стармера, обвиняя правительство в ненадлежащей борьбе с эксплуатацией детей.

В своей критике Маск упомянул, что Стармер, еще до политической карьеры, был директором Королевской прокуратуры и имел дело с делами сексуальных преступлений, где виновные якобы не наказаны.

Итогом активности Маска стал опрос на платформе X, где он спросил: "Должны ли США освободить британский народ от их правительства?" В голосовании приняли участие почти 700 тысяч пользователей, и 62,2% выразили поддержку этой идее, в то время как 38,8% проголосовали против.

Кир Стармер на пресс-конференции отреагировал на скандальные заявления Маска, отметив, что борьба с сексуальными преступлениями является важным вопросом.

"О вопросе об Илоне Маске… это действительно важный набор вопросов. Сексуальная эксплуатация детей — это очень отвратительно", — сказал Стармер и добавил, что "те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно дальше и как можно шире — их не интересуют жертвы, они интересуются собой", вероятно подразумевая Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Маск резко оскорбил Олафа Шольца.

Также "Комментарии" писали, что Маск неожиданно отреагировал на заявления Зеленского.