Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала последствия страшной трагедии в Киеве, в результате российского обстрела по жилым домам в двух районах города погиб 31 человек, из них пятеро детей. Еще 160 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 16 детей.

Марьяна Безуглая заявила, почему трагедии в Киеве можно было избежать

"Соболезнования родным и близким. У нас до сих пор нет интегрированной системы противовоздушной обороны, а у Киева есть бюджет более 100 млрд грн, из которого можно было бы закупить экспериментальное оборудование, что значительно улучшило бы безопасность города, но Виталий Кличко против. Почему? Не могу это рационально объяснить", – заявила Марьяна Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что под утро, 31 июля, Россия атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами оказались люди. Экстренные службы работают. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные дома. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

Сейчас в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки. Все поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них – дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь.