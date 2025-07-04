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Марьяна Безуглая сообщила, где семья Рустема Умерова

Марьяна Безуглая сообщила, что министр обороны отправил всю семью в США

4 июля 2025, 00:17
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Недилько Ксения

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

Марьяна Безуглая сообщила, где семья Рустема Умерова

Марьяна Безуглая сообщила, где семья Рустема Умерова

"Вы ведь знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США?

Патриотичненько", – пишет нардепка.

В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.

"Но есть другие примеры: Максим, родной племянник Первого заместителя министра иностранных дел Украины и бывшего представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, воевал и погиб под Северодонецком.

В тот день состоялось очередное заседание Совбеза ООН и Кислица сидел, вынужденный в очередной раз слушать российского постпреда Василия Небензю...

Максиму было 23 года", – отметила Безуглая.

Марьяна Безуглая сообщила, где семья Рустема Умерова - фото 2
Марьяна Безуглая сообщила, где семья Рустема Умерова - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в банке на медицинскую помощь народной депутатке Марьяне Безуглой уже более 500 000 грн. Об этом сообщил певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, открывший сбор на лечение политику.

Артист открыл банку после того, как нардепка публиковала сообщения об обстрелах Киева, в которых погибли люди, и называла это "кармой", якобы из-за уклонения от армии. Такие обвинения коснулись и самого Тополю, у которого взрывом повредило квартиру.

"Мы тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и специалистов, готовых помочь. Для старта лечения остался один важный шаг – добровольное согласие (заявление) пациентки. По ссылке образец, который следует подписать добровольно, для начала лечения. Поэтому обращаемся публично — Марьяна, подпиши! Мы рядом, чтобы поддержать. Также отмечу, что собранные средства будут переведены прозрачно, напрямую на счет медицинского учреждения. Никакой копейки пациенту на руки. В случае отказа Марьяны от лечения (подписание согласия), все средства будут направлены на нужды детей погибших собратьев 130 Батальона ТРО, где мы с Sergii Vusyk и Zholud Dmytro несли службу", – написал певец и опубликовал шаблон заявления о принятии в стационар в психиатрическую лечебницу.



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