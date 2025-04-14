Марьяна Безуглая обратилась к президенту и заявила, кто должен быть наказан из-за трагедии в Сумах

Народная депутат Марьяна Безуглая продолжает раскрывать детали трагедии в Сумах, в результате которой погибли 34 человека, из них 2 детей, травмированы 117 человек, из них 15 детей.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Она заявила, что 13 апреля – День создания 117-й отдельной бригады ТРО, с которым в соцсетях поздравил бригаду заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Александр Нестеренко и знал о том, что в Сумах в этот день организуют торжественное мероприятие.

" Утро воскресенья. Генералу Нестеренко доложили о военном мероприятии в центре города. Также тогда военным было известно об угрозе ракетной атаки. Ответ генерала был вроде, с матом: "Таких атак к... х". Ничего не отменили. Население вокруг, конечно, не знало. Люди шли в церковь, был запланирован детский спектакль. Это происходило много раз и не только в Сумах ", – пишет Безуглая.

Она отметила, что не разоблачала бы все такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира и многих случаев, за которые до сих пор фактически никто не наказан.

" Генерал Нестеренко — один из самых близких к Сырскому. Имеет коррупционные истории. Вероятность того, что ему и руководителю Сумской ОВА Артюху все сойдет с рук, очень высока ", – заявила нардепка.

Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в этой трагедии.

"Господин Президент, я все еще верю, что Вы это прекратите и накажете. Не могу сделать вид, что ничего не происходит, а вы не можете "не заметить", ведь владеете всей информацией. Если такие случаи будут продолжаться, а военные топы будут оставаться неприкосновенными. P. S. Все эти события никоим образом не умаляют преступлений россиян — враг бьет по гражданским городам, убивает, совершает умышленный террор каждый день", – подчеркнула Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на фоне новостей об обстреле Сум.

Арестович заявил, что в украинском официальном публичном пространстве один "мужик" – Марьяна Безуглая. "Пока облеченные властью и большими погонами мужчинки публично заламывают ручки, одна хрупкая женщина четко назвала причины. Это даже не самурай уже. Это камикадзе. Марьяна Безуглая, несмотря на все несогласие между нами, респект и уважуха", – написал Арестович.