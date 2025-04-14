Марьяна Безуглая обратилась к президенту и заявила, кто должен быть наказан из-за трагедии в Сумах

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Недилько Ксения
Народная депутат Марьяна Безуглая продолжает раскрывать детали трагедии в Сумах, в результате которой погибли 34 человека, из них 2 детей, травмированы 117 человек, из них 15 детей.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Она заявила, что 13 апреля – День создания 117-й отдельной бригады ТРО, с которым в соцсетях поздравил бригаду заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Александр Нестеренко и знал о том, что в Сумах в этот день организуют торжественное мероприятие.
Она отметила, что не разоблачала бы все такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира и многих случаев, за которые до сих пор фактически никто не наказан.
Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в этой трагедии.
"Господин Президент, я все еще верю, что Вы это прекратите и накажете. Не могу сделать вид, что ничего не происходит, а вы не можете "не заметить", ведь владеете всей информацией.
Если такие случаи будут продолжаться, а военные топы будут оставаться неприкосновенными.
P. S. Все эти события никоим образом не умаляют преступлений россиян — враг бьет по гражданским городам, убивает, совершает умышленный террор каждый день", – подчеркнула Безуглая.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на фоне новостей об обстреле Сум.
Арестович заявил, что в украинском официальном публичном пространстве один "мужик" – Марьяна Безуглая. "Пока облеченные властью и большими погонами мужчинки публично заламывают ручки, одна хрупкая женщина четко назвала причины. Это даже не самурай уже. Это камикадзе. Марьяна Безуглая, несмотря на все несогласие между нами, респект и уважуха", – написал Арестович.
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