Макрон получил по губам от жены (ВИДЕО)

Президент Франции Эммануэль Макрон получил "по губам" от жены прямо перед камерами во Вьетнаме. Когда открылась дверь в самолете, то перед камерами происходила страстная сцена между супругами — Бриджит Макрон дала пощечину своему мужу, похоже, что-то не поделили еще во время перелета в Ханой.

Бриджит Макрон бьет мужа по лицу. Скриншот из видео

Известно, что первая леди Франции старше своего мужа на 24 года. Она была его учительницей, оставила первого мужа, с которым у нее трое детей, и стала супругой президента Франции.

Женщина 10 лет медлила с браком, чтобы не травмировать своих детей. В конце концов, Бриджит развелась со своим мужем и в октябре 2007 года сказала "да" Эммануэлю на свадебной церемонии.

В этом году супруги отметят 18-ю годовщину брака.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже сегодня должен показать, что он хочет мира. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации французского президента в соцсети Х.

Лидер Франции рассказал, что вечером 18 мая побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)". Макрон подчеркнул, что Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня, предложенное Трампом. "Президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", — написал президент Франции.