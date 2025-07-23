Макрон подает в суд из-за слухов о том, что его жена мужчина

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Ткачова Марія
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали громкий иск в американский суд против ультраправой инфлуэнсерши Кэндис Оуэнс. Причиной стало то, что она публично распространяла конспирологическую теорию о якобы трансгендерном прошлом первой леди Франции. В частности, в своих подкастах Оуэнс заявляла, что Брижит родилась мужем по имени Жан-Мишель Троньо – имя ее покойного брата.
Макрон подал в суд в США из-за слухов о трансгендерности жены
Иск был подан в штате Делавэр и состоит из 218 страниц. В нем Макроны обвиняют Оуэнс в масштабной кампании клеветы, унижения и манипуляций с целью заработка и самопиара. Речь идет о серии видео под названием Becoming Brigitte, которые собрали миллионы просмотров, а также о продаже тематического мерча, в частности футболок с надписью Man of the Year и оскорбительными карикатурами на супругу президента.
Истцы указывают, что неоднократно просили инфлуэнсершу опровергнуть дезинформацию — в декабре 2024-го, январе и июле 2025 года. Однако Оуэнс не только не сделала этого, а наоборот – продолжила публикации и намеки, а также коммерциализировала скандал. Макроны заявляют, что испытали глубокий эмоциональный ущерб и серьезный репутационный удар.
Этот иск беспрецедентен: действующий глава государства обращается в американский суд с требованием прекратить распространение дезинформации о своей семье. При этом Макрон и его супруга отметили, что готовы лично прибыть в США, чтобы дать показания в суде с присяжными.
Команда Кэндис Оуэнс уже ответила, назвав иск политически мотивированным и якобы посягающим на свободу слова. Сама инфлуэнсерша пообещала прокомментировать обвинения в следующем выпуске своего подкаста.
Это не первый случай судебного противостояния этой конспирологической теории. Во Франции Брижит Макрон уже выигрывала дело против двух женщин, распространявших подобные слухи, но апелляция продолжается.