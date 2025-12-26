"Люди Порошенко и россияне придумывают фейки, чтобы взорвать доверие ко всему волонтерскому движению", - Притула

Петр Порошенко и россияне системно работают против волонтерских инициатив, чтобы из-за черного пиара и постоянных фейков подорвать доверие украинцев ко всему волонтерскому движению. Об этом заявил известный волонтер Сергей Притула.

Притула обвинил Порошенко. Фото: из отькрытых источников

Эту информацию основатель "Фонда Приюты" озвучил, ссылаясь на данные исследования OSINT-агентства "Molfar", которое выяснило, что поток дезинформации и "черного пиара" в украинском медиапространстве имеет два основных источника.

"Около половины всей грязи: фейков, черного пиара генерируется из-за пределов страны, очевидно российскими спецслужбами, у которых есть цель взорвать доверие к украинскому волонтерскому движению. Другая половина генерируется изнутри страны – это окружение Петра Алексеевича (Порошенко, ред.). Господин Чекалкин записывает интервью в ноябре 2024 года и рассказывает, что его друг видел, как Притула в супермаркете купил 6 банок черной икры за 62 тысячи гривен. В сентябре уже в этом году Чекалкин уже в другом интервью говорит, что его жена видела, как Притула купила 6 банок черной икры за 81 тысячу гривен. Это неглупый мужчина умышленно лжет", — заявил Притула.

Волонтер подчеркнул, что такие атаки представляют угрозу не для конкретных лиц, а для всего волонтерского сообщества, поддерживающего Силы обороны еще с 2014 года.

"Я – часть системы волонтерского движения Украины с 2014 года. Избивая по мне или любой другой волонтерской инициативе, вы не бьете по конкретно одному человеку, вы бьете по всему движению", — отметил Притула.

Как сообщалось, в прошлом году Петр Порошенко вместо помощи ВСУ купил за донаты украинцев облигаций на 156 миллионов под 30% собственной необлагаемой прибыли. В результате он заработал 50 млн. грн. благодаря высоким процентам прибыли и банковской комиссии, поскольку операция проводится через Международный инвестиционный банк, принадлежащий этому политику.