Львовяне высмеяли Садового в сети: подвел алкоголь

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Кречмаровская Наталия
Львовский городской голова Андрей Садовый высказал свою позицию по продаже алкоголя в городе в комендантский час.
Фото из открытых источников
"Меня часто на встречах спрашивают, почему после полуночи во Львове свободно продают алкоголь. Это вызывает вполне понятное возмущение. В последнее время этот вопрос все чаще звучит от ветеранов. Они прямо говорят: в городе, живущем войной, подобное — недопустимо. И они правы!", — рассказал Садовый.
Мэр города рассказал, что сегодня провели большое совещание со всеми службами — полицией, налоговой.
Также, по словам чиновника, закон четко определяет ответственность за следующие нарушения:
- полиция — штрафы,
- налоговая – аннулирование лицензии.
Садовый рассказал, что в борьбе с продажей алкоголя город готов восстановить мониторинговые группы в районах, чтобы выявлять нарушения и передавать информацию правоохранителям.
Однако горожан не поразила подобная реакция на проблему. В социальной сети Facebook сообщения Садового просто подняли на смех.
"Полиция разбирается — вам самому не смешно это писать, полиция, СБУ, прокуратура и суды — это их крыша, а пойдешь против алкомаркета, так честному человеку статью дают!", — пишет Александра Лядык-Дубляница.
"Одни в комендантскую продают, другие в комендантскую покупают. Что они там делают в комендантскую никому не интересно? А те продавали, продают и будут продавать... Это ни для кого не секрет, один мэр вчера пробудился и узнал, что продают. Чудо странное... Мэр не знает, что делается в городе? Не притворяйтесь!", — отметила Marija Viktorivna.
"Давайте говорить откровенно. Вы как мэр имеете большие полномочия и если вы обратитесь в полицию с требованием прикрыть лавочку, то ее прикроют, а еще у вас есть влияние на каждого предпринимателя, потому что разрешение на продажу алкоголя выдают в городском совете или районные администрации, поэтому не смешите кур, хотели бы закрыть уже давно закрыл", — уверен Василий Лозовый.
В общем, горожане не слишком одобряют руководство Садового, указывая на большое количество проблем, которые не решаются годами.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", планируют проверить вероятные растраты бюджетных средств.
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