Львовская судья Билинская разоблачена на лоббировании бизнес-интересов известного бизнесмена

Председатель Шевченковского районного суда г. Киева Галина Билинская, которую должны уволить согласно заключению Общественного совета добродетели, продолжает работать судьей. Кроме имеющихся фактов ее содействия собственному сыну во избежании ответственности за пьяное вождение, Билинская, как оказалось , фигурирует в громком скандале, информирует львовское издание "Форпост"





Да, во Львове на пл. Рынок, 36 – шестиэтажный VIP-ресторан "36По , с огромным аквариумом и экзотическими рыбами, принадлежащий львовскому табачнику Григорию Козловскому. Последний известен скандалами и тем, что во время войны его отельный комплекс Emily Resort принимал у себя чиновников Офиса президента на бесплатной основе. Кроме того, именно на пользовании автомобилем Козловского в испанском турне погорел бывший заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко







Выяснилось, что ресторанный комплекс с акулами на пл. Рынок, 36 , оформленный на ОСМД "Рынок 36, которое было зарегистрировано в квартире львовянки без ее ведома по адресу: улица Хорватская 8 , кв. 14. Этот дом расположен рядом с рестораном. Квартиру львовянки, которая имела малолетнего сына, забрали.





"Рейдерский отжим нашей квартиры был очевидно не бытовыми разборками, а долговременной спланированной акцией. Руководитель и глава ликвидационной комиссии ОСМД "Рынок 36", — Лобов Евгений Андреевич (данные из открытого реестра). Очевидно, тот же партнер и ликвидатор предприятий Г.Козловского — ООО "Гранд Отель" и "Кинокомплекс-Киев", — зарегистрировал ОСМД "Рынок 36" по адресу Хорватская 8/14.





В квартире на ул. Хорватская 8/14 мы с сыном живем всю жизнь. Теперь я понимаю, что вероятнее всего, во Львове действует целый конгломерат из рейдерского отжима квартир, который очевидно покрывается правоохранительными органами и городскими властями", — заявляла владелица квартиры.





По ее словам, отбирать имущество помогала председатель Шевченковского райсуда г. Львов Галина Билинская. Около полутора месяцев судьи Шевченковского райсуда не удовлетворяли ходатайство владельцев об аресте квартиры, чтобы не допустить ее перепродажи.





У адвоката Г. Козловского Ломаги Ю.Т. было всего 11 дней от покупки до ареста квартиры. Почему регистратор регистрировал и снимал с регистрации ОСМД "Рынок 36" при наличии ареста на квартиру? Почему ОСМД "Рынок 36" было зарегистрировано на Хорватской 8/14, а не по месту нахождения пл.Рынок 36 ?", – говорит потерпевшая владелица квартиры. "Именно за это время квартира была продана, и по этому адресу зарегистрировано ОСМД с площади Рынок, 36





По ее словам, в судебном процессе об отмене завещания на квартиру председатель Шевченковского суда Билинская. подписала решение, которое якобы вынесла другая судья Глинская Д.





Кроме того, председатель Шевченковского суда Билинская Г.Б. должна была рассматривать одно из дел, связанных с правом собственности на квартиру и "возбудила тайну совещательной комнаты".





"Жалоба была отправлена в Высшую квалификационную комиссию. Но никакой реакции на такие вопиющие нарушения никто не принял. По заявлению о преступлении, поданном о подделке судебного решения, и нарушении тайны совещательной комнаты, даже не открыли уголовное производство", — констатировала женщина, которая продолжала борьбу за собственное имущество более 10 лет.





Как известно, на днях НАПК выписала протокол о коррупции экс-заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко за безвозмездное проживание в гостиничном комплексе Emily Resort Григория Козловского

Ранее также стало известно, что судья Галина Билинская подлежит освобождению от должности судьи за системные нарушения законодательства и требования добропорядочности. Согласно заключению Общественного совета добродетели Билинского, среди прочего, в своем же суде способствовать избежанию ответственности своего сына за вождение в нетрезвом состоянии





Несмотря на все, ВККС продолжает не замечать деятельность Билинской, но уже 4 года не проводит квалификационный экзамен судьи и не освобождает ее от должности.





Галина Билинская (фото из открытых источников)