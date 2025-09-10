logo

Львовщина утопает в коррупции: руководители госоргана потребовали деньги с подчиненных
commentss НОВОСТИ Все новости

Львовщина утопает в коррупции: руководители госоргана потребовали деньги с подчиненных

Руководители центрально-областного госоргана отбирали у подчиненных премии

10 сентября 2025, 13:32
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во Львовской области разоблачили чиновников, организовавших схему поборов с подчиненными. В Офисе Генерального прокурора отметили, что разоблачили коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти. Схему организовали руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня.

Львовщина утопает в коррупции: руководители госоргана потребовали деньги с подчиненных

Поборы во Львовской области. Фото Офиса Генпрокурора

Как сообщили в Офисе генпрокурора, фигуранты ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий. Если подчиненные отказывались – угрожали уменьшить премии.

"Поскольку учреждение имеет широкую филиальную сеть, к реализации схемы привлекли еще пятерых начальников районных отделов. Они должны были находить среди подчиненных тех, кто согласится отдавать часть премии под давлением угрозы ее сокращения", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что руководитель областного филиала занимался непосредственным сбором и скоплением средств. Часть, по данным Офиса, оставлял себе, а остальные отправлял своему руководителю в Киеве. Для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова".

В ходе расследования выяснили, что всего за несколько месяцев чиновники получили от подчиненных более 75 тыс. грн.

"Руководителям учреждения поставлено в известность о подозрениях. Им инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Привлеченным ими пяти начальникам районных отделов инкриминировано пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — объяснили в Офисе.

Отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую схему разоблачили в Ивано-Франковской области.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/kava-zi-lvova-vikrito-korupciinu-sxemu-v-centralnomu-organi-vikonavcoyi-vladi
