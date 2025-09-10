Львовщина утопает в коррупции: руководители госоргана потребовали деньги с подчиненных

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Во Львовской области разоблачили чиновников, организовавших схему поборов с подчиненными. В Офисе Генерального прокурора отметили, что разоблачили коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти. Схему организовали руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня.
Поборы во Львовской области. Фото Офиса Генпрокурора
Как сообщили в Офисе генпрокурора, фигуранты ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий. Если подчиненные отказывались – угрожали уменьшить премии.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что руководитель областного филиала занимался непосредственным сбором и скоплением средств. Часть, по данным Офиса, оставлял себе, а остальные отправлял своему руководителю в Киеве. Для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова".
В ходе расследования выяснили, что всего за несколько месяцев чиновники получили от подчиненных более 75 тыс. грн.
Отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
