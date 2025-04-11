Львов на грани громкого земельного скандала: Садовый сделал категорическое заявление

Земельные скандалы – не редкость в Украине. Громкий скандал в земельной сфере продолжается в Киеве. Об угрозе крупнейшей земельной аферы за последние десятилетия грозит Львову. Об этом заявил Львовский городской голова Андрей Садовый.

Львов. Фото из открытых источников

По его словам, должностные лица из Государственного геокадастра и Сокольнического сельского совета "раздерибанили" 158 га земли на границе Львова и Сокольников. Стоимость этой сделки, по словам Садового, достигает более 4 млрд грн ущерба государству и общине.

"Сначала землю бесплатно выделяли депутатам и отдельным чиновникам. Затем эту территорию начали активно перекупать дельцы, которые теперь пытаются срочно расширить границы соседнего села Сокольники, чтобы построить пять кварталов многоэтажек возле львовского аэропорта. В результате население Сокольников может возрасти с 8 до 50 тысяч жителей. Это фактически новый районный центр – но абсолютно без всякой необходимой инфраструктуры”, — объяснил ситуацию Садовый.

По его словам, не предусмотрено строительство школ, детсадов, больниц или социальных объектов. Садовый прогнозирует, что новые жители будут жить в многоэтажных домах, но будут пользоваться всеми благами Львова.

"Все бремя инфраструктуры ляжет на нашу громаду: перегруженные дороги, инженерные сети на грани техногенных аварий, транспортный коллапс — все это станет неизбежной реальностью Львова, если решение примут", — подчеркнул Садовый.

Он призвал депутатов Львовского районного совета не принимать никаких решений для полного урегулирования ситуации. Также он, от имени громады Львова, обратился к руководству государства и правоохранительных органов с просьбой вмешаться и остановить аферу.

"Эта территория должна остаться зеленой зоной сельскохозяйственного назначения или парком. С точки зрения экологии и здравого смысла никакой застройки здесь быть не должно", — убежден Садовый.

На заявление отреагировала народная депутат Украины София Федина.

"А корты вместо части парка 700-летия Львова — не афера? А бульвар во время войны не преступление? А уничтоженное озеро на Панча с высоким уровнем опасности из-за арматуры и провода — это не безответственность???", — прокомментировала она слова Садового.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что львовяне высмеяли Садового.



