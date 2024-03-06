Loreen отказывается от участия в фестивале российского олигарха

Музыкальная сцена становится ареной не только для творчества, но и для политических заявлений. Действия одного человека могут послужить мощным примером для многих. Двукратная победительница Евровидения-2023, шведская певица Loreen, недавно оказалась в центре внимания не столько из-за своего таланта, сколько из-за принципиальной позиции.

Певица Loreen прокомментировала свое участие на фестивале российского олигарха

Скандал разгорелся вокруг ее предстоящего выступления на "Dream Music Fest 2024" в Азербайджане, фестивале, стоящем под эгидой российского олигарха. С начала полномасштабного вторжения Loreen активно поддерживала Украину. Ее участие в таком мероприятии вызвало бы много вопросов и критики.

Обратившись к своим поклонникам через платформу Discord, Loreen объявила об отказе от участия в фестивале, мотивируя свое решение полученной "новой информацией о 'Dream Music Fest'".

"Я и моя команда узнали новую информацию о 'Dream Music Fest' в Азербайджане. Исходя из этого, я решила отменить свое выступление еще до того, как об этом было объявлено", — написала певица.

Ее решение отказаться от участия в фестивале стало ярким примером того, как искусство и политика могут переплетаться, и как личные убеждения могут определять путь человека, даже если это путь встречается с препятствиями и вызовами.

Ранее “Комментарии” писали, что российская артистка, имеющая украинские корни Любовь Успенская обнародовала очередной бред о войне в Украине и рассказала, почему не осуждает Россию, начавшую полномасштабную войну.

Также "Комментарии" сообщали о том, что у дома актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре. Звездная исполнительница Нонна Гришаева родом из Одессы. Так же первые шаги на сцене Гришаева начала в Украине — в пять лет уже впервые снялась кино, а в 10 лет дебютировала на сцене театра. Окончив школу, стала студенткой Щукинского училища в Москве. Но потом она сделала свой выбор, переехала в РФ.