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Кречмаровская Наталия
Каждый иностранный визит президента Украины Владимира Зеленского российская пропаганда пытается извратить или предоставить совсем фейковую информацию.
Зеленский и Чарльз III. Фото Офиса президента
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российская пропаганда распространяет очередной фейк – якобы "в Великобритании усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Чарльзом III". По данным Центра, об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на твит экс-ведущего пропагандистского канала rt Джорджа Галловея.
Отмечается, что весной этого года Pew Research Center также провел исследование, в ходе которого 72% жителей Великобритании выразили доверие украинскому президенту, сообщают факт The Insider.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия требует от стран СНГ переписать историю. В Москве недовольны тем, что советское прошлое описывают негативно.