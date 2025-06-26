Каждый иностранный визит президента Украины Владимира Зеленского российская пропаганда пытается извратить или предоставить совсем фейковую информацию.

Зеленский и Чарльз III. Фото Офиса президента

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российская пропаганда распространяет очередной фейк – якобы "в Великобритании усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Чарльзом III". По данным Центра, об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на твит экс-ведущего пропагандистского канала rt Джорджа Галловея.

"На самом деле: данные социологических опросов опровергают нарратив о "сомнениях британцев" — по результатам YouGov в 1 квартале 2025 года, 71% британцев поддерживают Владимира Зеленского", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что весной этого года Pew Research Center также провел исследование, в ходе которого 72% жителей Великобритании выразили доверие украинскому президенту, сообщают факт The Insider.

"Джордж Галловей, которого россияне еще называют "британским политиком", не представляет мнение британского общества. По данным расследователей, он годами работал на российском пропагандистском канале rt, отрицал преступления России в Солсбери и Буче, поддерживал режим Саддама Хусейна. Также его не раз обвиняли в антисемитизме. Роспропагандисты из "риа новости" манипулируют фактами и позицию одного представляют как мнение всей Великобритании”, — пояснили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия требует от стран СНГ переписать историю. В Москве недовольны тем, что советское прошлое описывают негативно.



