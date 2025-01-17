Ломаченко инвестировал в российскую компанию, чей владелец был доверенным лицом Путина на выборах

Украинский боксер Василий Ломаченко вкладывал деньги в ресторан Novikov Beverly Hills в Лос-Анджелесе, работающий под франшизой российского предпринимателя Аркадия Новикова. Об этом пишет издание "Чемпион" (проект "Украинской правды").

Василий Ломаченко инвестировал в компанию из РФ. Фото: УНН

Novikov Group, компания Новикова, имеет сеть ресторанов по всему миру, предлагая бизнес-партнерам два варианта сотрудничества: приобрести франшизу или стать соинвестором. По информации Чемпиона, Ломаченко, вероятно, выбрал второй вариант.

Согласно данным американских реестров, компания Novikov LA LLC, управляющая рестораном Novikov Beverly Hills, имеет нескольких совладельцев, среди которых, кроме Аркадия Новикова, есть и Loma Power Holding.

Документы компании Loma Power Holdings с ноября 2024 г. указывают, что ее исполнительным директором является Василий Ломаченко. Его менеджер, американец с литовскими корнями Эгис Климас, занимает должность секретаря и главного финансового директора. Бизнес Loma Power Holdings специализируется на консалтинге.

По информации издания, Климас, познакомившийся с Новиковым во время открытия ресторана Novikov в Майами, стал совладельцем Novikov Beverly Hills в 2021 году и пригласил Ломаченко к проекту.

Аркадий Новиков, являющийся одним из первых российских рестораторов, имевший тесные связи с политической элитой страны, был доверенным лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. Новиков также являлся членом Высшего совета партии "Единая Россия". Его компания регулярно обслуживала правительственные и президентские мероприятия.

Среди партнеров Новикова – семьи премьер-министра России Михаила Мишустина и бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Портал "Комментарии" писал, что в конце января 2024 состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.