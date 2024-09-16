ЛГБТК+ прайд провели в Харькове: кто высказался категорически против

Вчера, 15 сентября, прошел уже шестой в истории марш ХарьковПрайд. В этом году он проходил в формате АвтоПрайда. Об этом сообщили организаторы, опубликовав яркие снимки, сообщает портал "Комментарии".

Колонны из 13 автомобилей и при участии приблизительно 60 человек проехали одним из главных проспектов города, чтобы напомнить о необходимости обеспечения прав человека, а также международной поддержки для защиты и восстановления Харькова. Марш длился 30 минут, а общий маршрут составил 5 км.

Организаторы объяснили, что выбрали такой формат, чтобы сделать марш как можно более безопасным в контексте вызовов полномасштабной войны.

К АвтоПрайду присоединились и отдельный автомобиль с ЛГБТК+ военным.

"Нам нужно показать видимость, что в армии есть ЛГБТК+ люди. Приходящие на марш являются голосом тех, кто выполняет боевые задачи и тех, кого уже, к сожалению, с нами нет. Для нас очень важные законопроекты 9103 и 5488, ведь они делают наши права равными с другими", – говорит Влад, позывной "Сапсан", ЛГБТК+ военный.

Каждая из колонн представляла определенный призыв к органам власти и международным партнерам. Маршем ХарьковПрайд организаторы призвали:

Верховную Раду Украины: принять законопроекты об усилении ответственности за преступления на почве нетерпимости (№5488) и об институте регистрируемых партнерств (№9103);

Городские и областные власти Харькова: направить бюджетные средства в поддержку Вооруженных Сил Украины, которые защищают наш край, вместо ценных эстетических конструкций и ремонтных работ;

Европейские страны: помочь защитить небо над Харьковом современными системами противовоздушной обороны.

Также организаторы поблагодарили полицию за слаженную работу и обеспечение безопасности на самом высоком уровне .

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин во второй раз высказался по поводу неуместности проведения подобных мероприятий в Харькове:

"Любые ЛГБТ-мероприятия, особенно сейчас – пробеги, марши, парады – максимально неуместна деструктивная х***ня. Еще и в Харькове, который постоянно, в том числе прямо сегодня, страдает от ракет и КАБов.

Зачем это делают все эти ЛГБТшные организации давно понятно (нет, не для защиты прав). Непонятно, зачем все это разрешает местная власть", – написал Жорин.