Легенды российского спорта осуждены в Украине - автор закона об аннексии Крыма по-прежнему нет

Легенда российского хоккея Владислав Третьяк и известный боксер Николай Валуев осуждены Хмельницким судом по статье 110 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Приговор – по 15 лет каждому с конфискацией имущества. Обвинению удалось доказать, что Третьяк и Валуев, как депутаты высшего законодательного органа России от путинской партии "Единая Россия", своими действиями 2014-го года способствовали аннексии Крыма и началу вооруженного конфликта в Донбассе, а в начале 2022-го – развязыванию и разжиганию полномасштабной войны против Украины.

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Впрочем, подобную оперативность и эффективность в наказании российских военных преступников, можно увидеть вовсе не во всех украинских судах. Так в Печерском суде столицы уже 11 месяцев судят коллегу Николая Валуева и Владислава Третьяка – еще одного "многократного" депутата Госдумы от путинской "Единой России" (4 созыва), Магомеда Гаджиева. Судят – по той же статье 110 УК. В сети есть информация о том, что сам Гаджиев не только голосовал за аннексию украинского Крыма, но выступил в роли соавтора закона. Затем мог поддерживать финансово главарей террористических "Л/ДНР", а после февраля 2022-го мог лично финансировать оккупационные подразделения армии РФ, составленные из этнических дагестанцев.

При всей очевидности военных преступлений Гаджиева, расследование в отношении него проходит подозрительно пассивно. За 11 месяцев судья Печерского суда Анна Гридасова провела всего одно полноценное заседание, а подозрение в спонсорстве террористических организаций до сих не объявлено, несмотря на то, что в свободном доступе находится бесчисленное количество видеодоказательств вины экс депутата гд рф.

Медленное рассматривание дела одного из ключевых военных преступников, в конце концов, привлек внимание ветеранов российско-украинской войны. Последнее заседание по делу Гаджиева, которое состоялось 24 июня, посетила группа военных, которые накануне заявили о создании общественной инициативы по содействию украинским судам "Антипортнов".

"Мы требуем срочного решения суда, экстрадиции преступника и конфискации его активов в пользу Украины", — заявили у суде ветераны.

11 июля общественное объединение ветеранов "Качественное общество" посетило общественную приемную Службы безопасности Украины и передала официальное обращение Главе СБУ Василию Малюку.

"На сегодняшний день мы наблюдаем бюрократическое промедление и фактическое бездействие, позволяющее лицам, которые прямо или косвенно причастны к терроризму против Украины, оставаться за пределами уголовной ответственности. Это выглядит либо как сознательное пренебрежение, либо как признаки политического прикрытия или коррупционного влияния на следствие. Мы убеждены, что СБУ должна быть не пассивным наблюдателем, а фронтовым инструментом правовой ответственности для врагов государства – в частности, для представителей политической верхушки РФ, причастных к оккупации, депортации и преступлениям против человечности", – говорится в официальном обращении.

По словам лидера ОО Тодора Пановского ветаранская организация попросила СБУ выяснить и обнародовать причины затягивания уголовного производства по еще одному уголовному делу в отношении Магомеда Гаджиева – по статье Уголовного кодекса "финансирование терроризма" и назначить ответственного офицера за координацию следствия по этому делу.

"Ветераны оставляют за собой право инициировать общественную кампанию, как в Украине, так и за ее пределами, чтобы привлечь внимание к безнаказанности агентов влияния РФ в Украине. В то же время, мы искренне надеемся, что СБУ выявит и привлечет к ответственности всех "кротов", помогающих военным преступникам избегать возмездия" — заявил Тодор Пановский.