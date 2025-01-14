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30 тысяч бракованных мин поставили на фронт: понес ли кто ответственность

Что известно о скандале с поставками некачественных мин в ВСУ.

сегодня, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил об изъятии 30 тысяч боеприпасов, не отвечающих критическим требованиям. По его словам, всего с фронта было заменено 10% бракованных мин.

30 тысяч бракованных мин поставили на фронт: понес ли кто ответственность

120-мм мины. Фото из открытых источников

Военный обозреватель Юрий Бутусов в ноябре 2024 года распространил видео от минометчиков, показавших некачественный боеприпас – мина вылетела из миномета и упала в нескольких метрах после выстрела. Подобный случай зафиксирован также в одной из бригад на Покровском направлении. Минобороны отреагировало на инцидент и 26 ноября сообщили, что уже три недели расследуют причины некачественной работы 120-миллиметровых мин.

13 января глава Минстратегпрома Герман Сметанин сообщил "Общественному" о недостатках, которые обнаружили у партии бракованных мин: неправильный размер мин и некондиционность порохов. Неправильный размер мины приводил к тому, что она не могла быть эффективно выстрелена из миномета. Пороховые газы утекали в сторону, а не толкали мину вперед. Кроме того, низкое качество мины и пороха приводило к ее разрушению во время выстрела и недостаточной дальности полета.

Как заявил Сметанин, после этого случая все предприятия-производители мин будут проверяться, в частности, чтобы снаряд четко соответствовал калибру. Относительно пороха, глава Минстратегпром заявил, что он взрывался с недостаточной силой из-за влаги, возникшей из-за ненадлежащего хранения. Как следствие, теперь порох будет упаковываться в современные герметичные упаковки. Кроме того, Сметанин отметил, что порох из бракованной партии высушат и используют повторно.

Несмотря на создавшуюся проблему, производитель продолжает производить мины и поставил около 32 тысяч боеприпасов. Он обязался заменить за свой счет некачественную продукцию.

Пока никто не понес ответственность за поставки некачественных мин в ВСУ, однако Государственное бюро расследований по этому факту возбудило уголовное производство.

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