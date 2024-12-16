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«Кварталовцы» добавили Крым на карту и обвинили всех в «плохом зрении»

До этого реклама новогоднего выпуска была без полуострова на карте Украины

сегодня, 12:31
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Недилько Ксения

После скандала "Квартал 95" заменил на своей официальной странице в Instagram ролик с рекламой новогоднего выпуска и опубликовал карту Украины уже с Крымом.

«Кварталовцы» добавили Крым на карту и обвинили всех в «плохом зрении»

Реклама "Квартал 95". Фото: скриншот из видео

"Зрада отменяется. Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и соискателями зрады", – написали кварталовцы под рекламой на своей странице в Инстаграмме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что "Квартал 95" показал карту Украины без Крыма.

Студия "Квартал 95" все чаще попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и нестыковках по поводу прохождения военной службы актерами юмористического коллектива. Теперь кварталовцы попали в неприятную ситуацию с отсутствием Крыма на карте Украины.

10 декабря на официальной странице коллектива в Инстаграмме появилась реклама новогоднего выпуска "Вечернего квартала", который будет транслироваться по каналу "1 1" во вторник, 31 декабря. "Известные звезды, юмористические номера и праздничное настроение, которое поможет запомнить эти дни надолго!", — обещают юмористы шоу.

Однако один момент в анонсе привлек внимание пользователей соцсети. Украинцы не только возмутились неуместностью праздничного шоу, но и заметили отсутствие украинского, аннексированного Россией Крымского полуострова. "Имеет единственный Квартал опцию терапевтическую: Россия исчезает с планеты Земля", — пропел актриса Александра Машлятина.

Далее на видео нам демонстрируют карту Украины, возле которой стерта страна-агрессорка Россия, а с ней и аннексирован Крымский полуостров. Его почти не видать. Реакция одного из подписчиков была достаточно нецензурной.



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