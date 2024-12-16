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"Квартал 95" показал карту Украины без Крыма (ВИДЕО)

«Квартал 95» стер Россию с карты вместе с украинским полуостровом

сегодня, 10:43
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Недилько Ксения

Студия "Квартал 95" все чаще попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и нестыковках по поводу прохождения военной службы актерами юмористического коллектива. Теперь кварталовцы попали в неприятную ситуацию с отсутствием Крыма на карте Украины. Об этом пишет Телеграф.

"Квартал 95" показал карту Украины без Крыма (ВИДЕО)

Карта Украины без Крыма от студии "Квартал 95". Фото: Скриншот из видео

10 декабря на официальной странице коллектива в Инстаграмме появилась реклама новогоднего выпуска "Вечернего квартала", который будет транслироваться по каналу "1+1" во вторник, 31 декабря. "Известные звезды, юмористические номера и праздничное настроение, которое поможет запомнить эти дни надолго!", — обещают юмористы шоу.

Однако один момент в анонсе привлек внимание пользователей соцсети. Украинцы не только возмутились неуместностью праздничного шоу, но и заметили отсутствие украинского, аннексированного Россией Крымского полуострова.

"Имеет единственный Квартал опцию терапевтическую: Россия исчезает с планеты Земля", — пропел актриса Александра Машлятина. Далее на видео нам демонстрируют карту Украины, возле которой стерта страна-агрессор Россия, а с ней и аннексированный Крымский полуостров. Его почти не видно.

Реакция одного из подписчиков была достаточно нецензурной.

"Кон*енные, а Крым вместе с Россией зачем стерли? Это карта мало * оса кварталовца?", — возмутился пользователь с ником interestingcrimea.

Из-за возмущения пользователей, официальный аккаунт шоу уже удалил видео со своей страницы в Instagram.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что еще одно мировое издание "высмеяло" Зеленского: что известно.



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