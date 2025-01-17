Куда "бегут" украинские министры: версия России

За время полномасштабной войны в Украине было уволено несколько министров. Однако Россия даже из этого пытается "разогнать измену". Российские СМИ распространяют ложную информацию о бывшем министре иностранных дел Дмитрии Кулебе, сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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“Ложь: “Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежал от войны в США”. Об этом пишут российские СМИ”, – говорится в сообщении.

На самом же деле, как объяснили в Центре, Кулеба получил работу в США – он будет работать старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера Гарвардской школы Кеннеди.

“При этом бывший глава МИД остается жить в Украине, совершая несколько визитов в Кембридж в течение учебного семестра, говорится в релизе Гарварда. “Я буду и дальше жить в Украине, в Киеве. Я никуда не переезжаю, просто использую свои знания, умения и контакты в мире для нашей с вами страны, – сказал сам Кулеба”, — цитируют в Центре слова экс-министра.

Отмечают, что в подтверждение этих слов в соцсетях экс-министр часто показывает свои видео как из Киева, так и из путешествий по разным регионам Украины.

Напомним, что предложения мирных переговоров с РФ, как писал портал "Комментарии", все чаще звучат от западных партнеров Украины. Однако бывший министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что переговоры о будущем Украины уже ведутся и без Украины.

"Ничего об Украине без Украины", как убеждали ранее западные лидеры, сегодня могут игнорировать.

На вопрос, может ли Украина оказаться перед фактом готового документа, согласованного без участия, Климкин признал такую вероятность. "Это очень вероятно", — отметил он.



