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Крыса в супе в популярном ресторане: сеть закрывает 2000 заведений

Популярная сеть японских ресторанов закрыла свои заведения из-за серии инцидентов, в частности крысы в миске супа.

сегодня, 17:25
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Slava Kot

Японская сеть ресторанов Sukiya, известная своими блюдами с говядиной и мисо-супом, оказалась в центре скандала после того, как в еде были обнаружены крыса и червь. После волны возмущения компания приняла беспрецедентное решение и закрывает почти все свои рестораны в Японии для санитарной проверки.

Крыса в супе в популярном ресторане: сеть закрывает 2000 заведений

Крыса попала в суп в одном из ресторанов Sukiya

В марте произошел неожиданный инцидент в ресторане города Тоттори. Один из клиентов обнаружил мертвую крысу в своей тарелке с супом мисо. После этого случая в другом ресторане сети Sukiya в Токио, в блюде обнаружили червя. Шокированные клиенты опубликовали фотографии инцидентов в соцсетях, что вызвало волну возмущения и привело к репутационному кризису для Sukiya.

Компания сначала хранила молчание, но в конце концов признала свою вину и извинилась. В официальном заявлении представители сети выразили "искреннее соболезнование всем клиентам", которых этот случай обеспокоил. Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, с 31 марта по 4 апреля Sukiya закрыла почти все свои 2000 ресторанов в Японии. В этот период компания проводит полную санитарную очистку всех заведений, обследование на наличие вредителей и насекомых, а также дополнительное обучение персонала.

По предварительным данным, крыса попала в холодильник ресторана Sukiya из-за щели в дверях, которая не была вовремя отремонтирована.

Sukiya принадлежит крупному японскому холдингу Zensho Holdings, управляющему почти 2000 ресторанами в Японии и еще 675 – за рубежом, в том числе в Китае, Бразилии, Таиланде и Тайване.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что змея попала в мороженое жителя Таиланда.

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Источник: https://apnews.com/article/japan-beef-bowl-chain-rat-insect-1fa6100fac147e43efc4b4a09ef25650
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