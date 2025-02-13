"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

Задержанный Службой безопасности предатель Дмитрий Козюра, работавший на российскую фсб, в 2016 году получал награды от Петра Порошенко. В частности, он был награжден отличием Президента "За участие в АТО" и грамотой "за добросовестное исполнение служебных обязанностей в районе проведения АТО".

Дмитрий Козюра

Также стало известно, что при Порошенко Козюра был назначен руководителем управления по борьбе с терроризмом – одним из ключевых в структуре СБУ.

Дмитрий Козюра и Виталий Кличко

Кстати, многие СМИ писали, что Козюра также имел хорошие отношения с мэром Киева Виталием Кличко, и публиковали соответствующее видео.

Напомним, СБУ задержала Козюру 12 февраля, перед тем задокументировав 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Завербованный фсб предатель был руководителем Штаба Антитеррористического центра СБУ.





Награда Дмитрию Козюру

Награда Дмитрию Козюру

Разоблачив Козюру и установив за ним наблюдение, СБУ долгое время передавала через него россиянам дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.