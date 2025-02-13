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"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

Задержанный СБУ за госизмену Дмитрий Козюра получил отличие "за добросовестное исполнение служебных обязанностей".

сегодня, 16:55
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Slava Kot

Задержанный Службой безопасности предатель Дмитрий Козюра, работавший на российскую фсб, в 2016 году получал награды от Петра Порошенко. В частности, он был награжден отличием Президента "За участие в АТО" и грамотой "за добросовестное исполнение служебных обязанностей в районе проведения АТО".

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

Дмитрий Козюра

Также стало известно, что при Порошенко Козюра был назначен руководителем управления по борьбе с терроризмом – одним из ключевых в структуре СБУ.

”Крыса”, которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ - фото 2

Дмитрий Козюра и Виталий Кличко

Кстати, многие СМИ писали, что Козюра также имел хорошие отношения с мэром Киева Виталием Кличко, и публиковали соответствующее видео.

Напомним, СБУ задержала Козюру 12 февраля, перед тем задокументировав 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Завербованный фсб предатель был руководителем Штаба Антитеррористического центра СБУ.

”Крыса”, которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ - фото 3

Награда Дмитрию Козюру

”Крыса”, которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ - фото 4

Награда Дмитрию Козюру

Разоблачив Козюру и установив за ним наблюдение, СБУ долгое время передавала через него россиянам дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.



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