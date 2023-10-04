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Главная Новости Общество Скандалы "Кровоспас" производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха
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"Кровоспас" производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха

В сети появились фото, на которых зафиксированы условия, вероятно, изготовление гемостатика "Кровоспас"

сегодня, 16:37
Автор:
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Slava Kot
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На фото видно, что работы производятся в подвальном помещении без необходимого медицинского оборудования, в антисанитарных условиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Depo.

"Кровоспас" производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха

В сеть попали фото изготовления гемостатика "Кровоспас"

Зафиксировано, что жидкости непонятного происхождения из цистерн вручную разливаются с помощью обычного чайника. На полу – тряпки и швабры. У цистерн висят ведра: сами цистерны не герметичны, и жидкость, из которой делается препарат, пропитывается. Окна увешаны клеенкой.


”Кровоспас” производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха - фото 2

”Кровоспас” производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха - фото 3

Как заявил аналитик Валерий Щербина, у нынешних производителей нет никаких сертификатов. По его словам, "Кровоспас" в нынешней конфигурации – это "неизвестно что, без документов и юридической информации, изделие-ноунейм, просто названо гемостатическим бинтом".

”Кровоспас” производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха - фото 4

”Кровоспас” производится с нарушением санитарных норм в подвале: в интернет попали фото цеха - фото 5

Известно, что до полномасштабного вторжения гемостатик не производился. После 24 февраля 2022 года один из разработчиков препарата Игорь Цурупа организовал подпольное производство в городе Обухов.

Напомним, только недавно был скандал в Минобороны – из-за информации о закупке этого препарата: якобы министерство хотело непосредственно у производителей приобрести крупную партию лекарств. Тогда еще замминистр Ганна Маляр это опровергла. Через несколько дней после этого скандала Маляр уволили.



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Источник: https://news.depo.ua/ukr/news/krovospas-vigotovlyayut-z-porushennyam-sanitarnikh-norm-u-pidvali-v-internet-potrapili-foto-tsekhu-202310041452644
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