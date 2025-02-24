Критика власти со стороны "Украинской правды" связана с вероятными санкциями против ее владельца: СМИ

Журналисты издания "Украинская правда" критикуют украинские власти. Одним из таких моментов стало недовольство пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского – а именно отсутствие возможности поставить острый вопрос.

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Однако критика может быть связана с вероятными санкциями против владельца СМИ, пишет издание "Українські новини".

Отмечается, что деятельность издания "Украинская правда" финансируется за счет Томаша Фиалы. Предприниматель владел группой компаний Arricano, которая продолжает вести бизнес во временно оккупированном Крыму. Попытки выхода из учредителей компании были уже после полномасштабного вторжения, когда обществу стало об этом известно.

“Сотрудничество компании с РФ дает законные основания для введения санкций в Arricano и самого Фиалы. И именно с этим связана критика власти со стороны "УП", которую неоднократно ловили на манипуляциях информацией”, — отмечает издание.

По данным СМИ, в сентябре 2022 года Arricano Real Estate Plc опубликовала официальный отчет на сайте Лондонской фондовой биржи. В документе, как пишет издание, указано, что группа работает с торговыми центрами в ряде городов, в том числе и в Симферополе. А в своей деятельности использует российский рубль в качестве одной из валют. Также в отчете описаны особенности налоговой системы РФ – как условия ведения бизнеса.

“Таким образом компания Фиалы собственноручно подтвердила, что имеет бизнес в РФ и платит там налоги, которые затем идут на финансирование войны в Украине. Эксперты считают, что в таких действиях Фиалы и его предполагаемых сообщников усматриваются признаки уголовного преступления, в частности, предусмотренного ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору)", — пишет издание.

Напомним, что владелец "УП" Фиала, как писал портал "Комментарии", финансирует украинские медиа, а его компании в Крыму платят налоги в РФ.



