Коррупционный скандал в энергетике Украины вывел из себя ЕС: Киеву озвучили ультиматум

Скандал в сфере энергетики Украины, связанный с коррупцией, вызвал серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас назвала ситуацию "чрезвычайно досадной" и подчеркнула, что украинские власти должны отнестись к ней максимально серьезно. Она отметила важность быстрых и решительных действий по расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Фото: скриншот

"Сейчас нет места для коррупции, особенно когда речь идет о средствах народа, которые должны поступать на фронт", — отметила Каллас в комментарии агентству Reuters во время встречи министров иностранных дел G7 в Канаде.

Она призвала Киев действовать решительно и не откладывать проверку фактов и привлечения виновных к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на ситуацию, заявив о необходимости увольнения двух министров правительства в связи с расследованием возможной коррупционной схемы на сумму около 100 миллионов долларов.

По информации Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в понедельник разоблачена преступная организация, в которую входили высокопоставленные должностные лица, политики и бизнесмены. Они занимались хищением государственных средств, выделенных для АО "НАЭК "Энергоатом".

Среди подозреваемых — бывший министр энергетики, действующий министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук. В ответ на эти факты Зеленский подчеркнул, что эти лица не могут оставаться на своих должностях. Министр Гринчук добровольно подала заявление об отставке.

