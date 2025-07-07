"Коррупционный налог" с каждого украинца: в Раде заявили о популистских обещаниях власти

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Кречмаровская Наталия
Проблема коррупции для Украины не нова, однако во время полномасштабной войны она ощущается особенно остро. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал о "коррупционном налоге", который платит каждый украинец.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
По его словам, не существует никаких "государственных денег" — это налоги украинцев, которые отчисляют из заработной платы и предназначены для обеспечения ВСУ, производства и закупок оружия, строительства фортификации. Однако, по словам политика, до фронта эти деньги не доходят из-за масштабных хищений.
Разумков отметил, что эти деньги должны идти на образование детей, на зарплаты учителям, медикам, спасателям. Незаменимые специалисты получают копеечные зарплаты – и это тоже следствие коррупции.
К тому же, по его словам, коррупция подрывает международную поддержку, уничтожает европейское и евроатлантическое будущее Украины.
Он также вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно приравнять коррупцию к государственной измене. Однако, по словам Разумкова, реальные шаги по усилению ответственности за коррупцию в Украине не сделаны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому напомнили о персональной ответственности за ситуацию с ТЦК.