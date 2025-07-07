"Коррупционный налог" с каждого украинца: в Раде заявили о популистских обещаниях власти

Проблема коррупции для Украины не нова, однако во время полномасштабной войны она ощущается особенно остро. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал о "коррупционном налоге", который платит каждый украинец.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По его словам, не существует никаких "государственных денег" — это налоги украинцев, которые отчисляют из заработной платы и предназначены для обеспечения ВСУ, производства и закупок оружия, строительства фортификации. Однако, по словам политика, до фронта эти деньги не доходят из-за масштабных хищений.

Разумков отметил, что эти деньги должны идти на образование детей, на зарплаты учителям, медикам, спасателям. Незаменимые специалисты получают копеечные зарплаты – и это тоже следствие коррупции.

"Она сжирает страну изнутри. Подрывает доверие к власти и государственным институтам. В соцопросе коррупция уже опередила войну как главную проблему для людей. Считают так и военные на передовой", — пояснил политик.

К тому же, по его словам, коррупция подрывает международную поддержку, уничтожает европейское и евроатлантическое будущее Украины.

"Наши оппоненты в Европе используют коррупцию как главный аргумент против Украины. И, к сожалению, этот аргумент имеет под собой основание", — пояснил политик.

Он также вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно приравнять коррупцию к государственной измене. Однако, по словам Разумкова, реальные шаги по усилению ответственности за коррупцию в Украине не сделаны.

"Власть ограничилась популистскими обещаниями. Офис Президента, руководство Верховной Рады, монобольшинство боятся настоящей борьбы с коррупцией. Они отлично осознают потенциальные риски для себя", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому напомнили о персональной ответственности за ситуацию с ТЦК.



