Контролем закупок в Одессе будет заниматься чиновник времен Януковича – эксперт

Южный офис Госаудитслужбы возглавил бывший глава региональной Госэкоинспекции Александр Ставнийчук, которого предприниматели сравнивали с сомалийскими пиратами из-за непредсказуемых и необоснованных проверок.

Александр Ставнийчук (фото из открытых источников)

Ставнийчук работал в органах экологического контроля, привлекался за нарушения в госзакупках, а теперь будет проверять использование средств налогоплательщиков, написал в блоге политолог Владимир Манько.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Блогер отмечает, что в конце 2009 Ставнийчук попал в патронатную службу министра экологии в правительстве Юлии Тимошенко.

"Вероятно, не в последнюю очередь – из-за связей своей матери, Виктории Георгиевны, которая в Верховной Раде 6 созыва (как раз в период окончания пребывания на должностях чиновников Тимошенко) была помощницей одиозного нардепа и предпринимателя Николая Злочевского", – добавляет он.

В течение правления Януковича Ставнийчук работал первым заместителем начальника Госуправления экологии Одесской области, стал директором Департамента экологии Одесской ОГА. В это время, как сообщали СМИ, Госфининспекция составила на него протокол за нарушения при госзакупках. В январе 2016 производство закрыли. Затем он занимал должность начальника экоинспекции Крымско-Черноморского округа. После смены правительства в 2019 Госэкоинспекцию возглавил Егор Фирсов, которому в Одессе поступали жалобы от предпринимателей на Ставнийчука: речь шла о схеме проверки изолированных балластных вод, которую назначают для задержки судов в портах.

"Инспекторы захватывают суда, как пираты Сомали, а ежедневно простой судна стоит десятки тысяч долларов. Поэтому потом приходится договариваться", – заявлял соучредитель и директор компании Risoil Шота Хаджишвили.

Представительница сферы морского страхования Наталья Свертилова заявляла, что в договорах между судовладельцем и фрахтователем страхование происходит от рисков при заходе в территориальные воды Нигерии, Аденского залива со стороны Сомали и при встрече с украинской экологической службой. Совещание закончилось требованием для Ставнийчука уволиться с должности. Впоследствии он возобновится через суд и продолжит деятельность. С сентября 2022 Ставнийчук работал в Минэкологии на должности в управлении экологического контроля и методологии. Здесь его стали узнавать СМИ, как специалиста по вопросам экологических убытков, причиненных военной агрессией РФ.

С июня 2023 года он возглавил Южный офис Госаудитслужбы.

"Назначение Ставнийчука проходило "по упрощенной процедуре" – без подтверждения знания государственного языка, без обязательного для этой должности диплома об образовании по специальности экономика или финансы/аудит. Что самое интересное –без допуска к государственной тайне ... учитывая будущие вызовы послевоенного восстановления и необходимости здорового, прозрачного контроля за расходом многомиллиардных средств – это большой вопрос к кадровым принципам и в целом адекватности и эффективности менеджмента действующего руководства Госаудитслужбы", – резюмирует эксперт.