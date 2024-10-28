Консул Румынии в Харькове Николай Удянский может иметь гражданство РФ

Опубликованы копии российского паспорта и ответ на запрос федеральной миграционной службы РФ, которые могут свидетельствовать о том, что по состоянию на 13 июня 2023 года IT-предприниматель Николай Удянский, с 1 марта 2023 года занимающий должность почетного консула Румынии в Харькове, возможно, имел действующий русский паспорт. Об этом пишет "Фокус"

Николай Удянский (фото из открытых источников)

СМИ обратились в МИД и СБУ с просьбой прокомментировать оказавшиеся в его распоряжении скрин-копии документов.

"Это — российский паспорт почетного консула Румынии в Харькове Николая Удянского. Второй документ — ответ на электронный запрос федеральной миграционной службы РФ, которая подтверждает действительность документа по состоянию на июнь 2023 года", — сообщает СМИ.

СМИ пишет, в настоящее время паспорт уже отсутствует в доступных российских базах, поскольку, во-первых, срок действия паспорта истек в июле 2023 года, во-вторых, сокрытию информации о российском гражданстве могли способствовать органы власти РФ. Издание напомнило, что в СМИ была опубликована информация о возможных контактах Николая Удянского с представителями российских властей.

"По данным СМИ, Удянский контактировал с окружением Кадырова из клуба "Ахмат", принимал награды из рук ученицы Лаврова, поддерживает отношения с задержанным во Франции предводителем одной из самых дерзких ОПГ "Залютинские" Митровым", — продолжает издание.

СМИ привело свидетельство того, что Николай Удянский, возможно, проживал и работал в РФ.

"Также есть ряд других побочных доказательств, указывающих на то, что Удянский проживал в России и вел там бизнес. В частности, там работала его крипто-пирамида "Единаркоин", имела сеть офисов и рекламировалась с помощью Дмитрия Медведева и Ольги Бузовой, который описал экономист Борис Кушнирук. Мало кто сомневается в том, что подобный бизнес в России возможен только под крышей силовиков, и наличие паспорта здесь тоже необходимо", — отмечает СМИ.

СМИ считает, что приведенная информация содержит достаточно фактов о возможном российском гражданстве Николая Удянского, которые должны проверить МИД и СБУ.

"Аргументов в пользу того, что в момент, когда в марте 2023 года Удянский был назначен почетным консулом, он имел действующий российский паспорт и был гражданином России — более чем достаточно. Более того, есть вероятность, что этот человек до сих пор имеет российское гражданство, поскольку прекращение действия его паспорта в июле 2023 года отнюдь не лишает его гражданства России", - подытожило СМИ.