Компания "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" обвинила правоохранителей в потере клиента и валютного дохода

Украинская киностудия, создававшая видеоконтент для онлайн игр, прекратила свою деятельность из-за произвола правоохранителей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил операционный директор компании "ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА" Валерий Гребенюк.

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"Силовики ворвались с обысками, положили наших ведущих на пол, устроили вандализм, забрали технику, обложили весь этот хаос бумагами сомнительного суда и уничтожили бизнес. Предполагаю, что они думают, что мы казино. Но мы не казино, о чем, собственно, можно было догадаться хотя бы во время обыска, когда они зашли внутрь и повалили на пол наших ведущих. .Если бы мы были онлайн-казино, картинка была бы другой.

Валерий Гребенюк подчеркнул, что это не первый обыск — в 2023 году уже проходили обыски, и тогда правоохранители не смогли предъявить никаких обвинений.

"Это чистое вымогательство. Наш бизнес пытались уничтожить несколько лет, но особенно сильное давление началось недавно. Правоохранители приехали, забрали сотрудников, зачитали обвинения, конфисковали личные вещи и телефоны. Изъяли 15 мобильных устройств — для людей это не просто гаджеты, а целая жизнь: фотографии, контакты, переписки. Разгромили офис, уничтожили оборудование. И все это без юридических оснований — просто чтобы парализовать работу и выбить деньги", — подчеркнул он.

По словам представителя компании, из-за действий стражей порядка 115 человек останутся без работы, а страна потеряет валютную выручку и репутацию перед иностранными партнерами.

"Бизнес разрушен, техника арестована, работа остановлена, клиент злой, готовится расторгнуть с нами контракт, а организаторы этого "шоу" требуют взятку, чтобы все "замять". Мы об этом впоследствии расскажем подробнее. Терять уже нечего — все отобрали." У нас 115 сотрудников. Работа идет непрерывно: мы создаем контент с утра до вечера. В основном работают молодые девушки, которые остались в Украине и поддерживают страну в сложные времена", — заявил Гребенюк.

