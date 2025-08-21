logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Комик Виктор Розовый дал скандальное интервью, где рассказал об изменах и неудовлетворении в сексе
commentss НОВОСТИ Все новости

Комик Виктор Розовый дал скандальное интервью, где рассказал об изменах и неудовлетворении в сексе

Виктор Розовый поднял все «грязное белье» отношений с бывшей женой

21 августа 2025, 11:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения








Комик "Лиги Смеха" и получивший тяжелое ранение на фронте ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый дал интервью журналистке Рамине Эсхакзай, которое уже вызвало массу возмущений в сети и стало скандальным.

Комик Виктор Розовый дал скандальное интервью, где рассказал об изменах и неудовлетворении в сексе

Виктор Розовый и Рамина

В первом варианте интервью комик рассказывает об отношениях со своей женой, с которой вместе они были 13 лет. Перед ранением Виктор сделал ей предложение и они поженились, но уже во время реабилитации жена узнала о его изменах во время войны и до этого, что стало причиной развода пары. Виктор долго молчал, однако впервые в интервью с Раминой он рассказал детали развода, в частности о своих изменах и интимной жизни с женой, которая его не удовлетворяла все 13 лет.

Именно подробности и "грязное белье", вынесенное на публику, вызвало такое возмущение в сети. Виктор подробно рассказал о моментах в сексе, которые ему не нравились, а также о том, что его жена не слышала о его желаниях и не хотела с ним это делать. После массового "шквала" негативных комментариев и репостов Рамина удалила интервью с канала, оно некоторое время было недоступно, затем залили вторую версию интервью, однако уже без этого фрагмента.

Сам Виктор в сториз отметил, что настаивал на том, чтобы этот фрагмент остался, но все же было решено его убрать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский комик, участник "Лиги Смеха" Виктор Розовый впервые рассказал, как получил тяжелое ранение под Авдеевкой.

"120-я мина упала меньше метра от моего окопа, обломок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое полушарие мозга. Прикиньте — хедшот, а я все же жив. Но есть некоторые нюансы", — написал Виктор Розовый.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости