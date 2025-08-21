Комик Виктор Розовый дал скандальное интервью, где рассказал об изменах и неудовлетворении в сексе



















Комик "Лиги Смеха" и получивший тяжелое ранение на фронте ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый дал интервью журналистке Рамине Эсхакзай, которое уже вызвало массу возмущений в сети и стало скандальным.

Виктор Розовый и Рамина

В первом варианте интервью комик рассказывает об отношениях со своей женой, с которой вместе они были 13 лет. Перед ранением Виктор сделал ей предложение и они поженились, но уже во время реабилитации жена узнала о его изменах во время войны и до этого, что стало причиной развода пары. Виктор долго молчал, однако впервые в интервью с Раминой он рассказал детали развода, в частности о своих изменах и интимной жизни с женой, которая его не удовлетворяла все 13 лет.

Именно подробности и "грязное белье", вынесенное на публику, вызвало такое возмущение в сети. Виктор подробно рассказал о моментах в сексе, которые ему не нравились, а также о том, что его жена не слышала о его желаниях и не хотела с ним это делать. После массового "шквала" негативных комментариев и репостов Рамина удалила интервью с канала, оно некоторое время было недоступно, затем залили вторую версию интервью, однако уже без этого фрагмента.

Сам Виктор в сториз отметил, что настаивал на том, чтобы этот фрагмент остался, но все же было решено его убрать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский комик, участник "Лиги Смеха" Виктор Розовый впервые рассказал, как получил тяжелое ранение под Авдеевкой.

"120-я мина упала меньше метра от моего окопа, обломок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое полушарие мозга. Прикиньте — хедшот, а я все же жив. Но есть некоторые нюансы", — написал Виктор Розовый.