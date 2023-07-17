logo

BTC/USD

30261.81

ETH/USD

1915.59

LTC/USD

91.42

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Кличко: Терехов строит укрытие в Харькове "для галочки" и при отсутствии норм
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко: Терехов строит укрытие в Харькове "для галочки" и при отсутствии норм

Нельзя поставить сарайчик и назвать укрытием, считает столичный мэр.

сегодня, 16:36
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Мэр Харькова Игорь Терехов строит укрытие на остановках общественного транспорта в отсутствие строительных норм. Об этом в интервью LB.ua заявил мэр Киева Виталий Кличко, подчеркнув, что он так делать не будет.

Кличко: Терехов строит укрытие в Харькове "для галочки" и при отсутствии норм

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.) нет. Даже временное укрытие, которое мы сейчас готовы закупить, бетонное укрытие, которое уже поставили, должно иметь четко определенные министерствами ГСН. Чтобы, не дай бог, если оно не выдержало удар, не было вопросов, а почему вы установили укрытие, которое на самом деле не защитило людей. На сегодняшний день мы обратились и ждем, чтобы нам согласовали ГСН, чтобы эти укрытия соответствовали стандартам. Нельзя поставить сарайчик, назвать укрытием. Потом люди, не дай бог, погибнут и будут вопросы: почему?" — объяснил Кличко отсутствие укрытий на киевских остановках.

При этом на уточняющий вопрос журналистки Сони Кошкиной относительно того, почему мэр Харькова такие укрытия устанавливает, столичный глава заявил, что делается это "для галочки".

"Соня, просто поставить для того, чтобы галочку сделать, или поставить для того, чтобы людей защитить? Мы работаем для того, чтобы те укрытия, которые сегодня есть в Киеве, привести в нормальное состояние. А потом уже можем говорить. Мы готовы закупить эти укрытия, 200–300 штук, выделили на это деньги, но ждем четких разъяснений и норм, можем ли эти укрытия мы ставить, будут ли они защищать людей или нет?" – отметил Виталий Кличко.

При этом он пояснил, что главная причина отказа от установления укрытий для защиты киевлян — нежелание рисковать жизнью людей.

"Если в укрытие попадет или рядом будет взрыв и это укрытие не спасет людей, встанет вопрос, почему это укрытие было установлено, людей ввели в заблуждение, потому что оно не отвечает стандартам", — заключил мэр Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-07-17/5800327-klichko-terekhov-budue-ukrittya-v-kharkovi-dlya-galochki-i-za-vidsutnosti-norm
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!