Кличко: Терехов строит укрытие в Харькове "для галочки" и при отсутствии норм

Мэр Харькова Игорь Терехов строит укрытие на остановках общественного транспорта в отсутствие строительных норм. Об этом в интервью LB.ua заявил мэр Киева Виталий Кличко, подчеркнув, что он так делать не будет.



Мэр Киева Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.) нет. Даже временное укрытие, которое мы сейчас готовы закупить, бетонное укрытие, которое уже поставили, должно иметь четко определенные министерствами ГСН. Чтобы, не дай бог, если оно не выдержало удар, не было вопросов, а почему вы установили укрытие, которое на самом деле не защитило людей. На сегодняшний день мы обратились и ждем, чтобы нам согласовали ГСН, чтобы эти укрытия соответствовали стандартам. Нельзя поставить сарайчик, назвать укрытием. Потом люди, не дай бог, погибнут и будут вопросы: почему?" — объяснил Кличко отсутствие укрытий на киевских остановках.

При этом на уточняющий вопрос журналистки Сони Кошкиной относительно того, почему мэр Харькова такие укрытия устанавливает, столичный глава заявил, что делается это "для галочки".

"Соня, просто поставить для того, чтобы галочку сделать, или поставить для того, чтобы людей защитить? Мы работаем для того, чтобы те укрытия, которые сегодня есть в Киеве, привести в нормальное состояние. А потом уже можем говорить. Мы готовы закупить эти укрытия, 200–300 штук, выделили на это деньги, но ждем четких разъяснений и норм, можем ли эти укрытия мы ставить, будут ли они защищать людей или нет?" – отметил Виталий Кличко.

При этом он пояснил, что главная причина отказа от установления укрытий для защиты киевлян — нежелание рисковать жизнью людей.

"Если в укрытие попадет или рядом будет взрыв и это укрытие не спасет людей, встанет вопрос, почему это укрытие было установлено, людей ввели в заблуждение, потому что оно не отвечает стандартам", — заключил мэр Киева.