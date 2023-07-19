Кличко 9 лет блокировал создание райсоветов в Киеве, потому что было полно МАФов, сейчас ситуация другая

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Slava Kot
Киевский городской голова Виталий Кличко в течение 9 лет в должности не инициировал создание районных советов в Киеве из-за того, что в городе было много МАФов, однако сейчас ситуация изменилась. Об этом мэр столицы рассказал в интервью Соне Кошкиной.
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото из открытых источников
В частности, журналистка спросила, почему Кличко изначально поддерживал отмену райсоветов и за 9 лет при власти в Киеве не инициировал их возвращение.
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На что мэр ответил, что в свое время именно райсоветы довели город до хаоса, в том числе и засилье МАФов.
Однако, по его словам, сейчас ситуация изменилась – и райсоветы нужно возвращать.
Он также убежден, что после окончания войны, когда будут местные выборы, необходимо будет провести не только выборы в Киевсовет, а также и в районы советы.
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