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Кличко 9 лет блокировал создание райсоветов в Киеве, потому что было полно МАФов, сейчас ситуация другая

После девяти лет отсутствия районных советов мэр Киева Виталий Кличко решил вернуть их.

сегодня, 16:46
Автор:
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Slava Kot
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Киевский городской голова Виталий Кличко в течение 9 лет в должности не инициировал создание районных советов в Киеве из-за того, что в городе было много МАФов, однако сейчас ситуация изменилась. Об этом мэр столицы рассказал в интервью Соне Кошкиной.

Кличко 9 лет блокировал создание райсоветов в Киеве, потому что было полно МАФов, сейчас ситуация другая

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото из открытых источников

В частности, журналистка спросила, почему Кличко изначально поддерживал отмену райсоветов и за 9 лет при власти в Киеве не инициировал их возвращение.


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Этого не произошло, и сейчас ты рассказываешь о конфликте с председателями РГА. Возможно, надо бы немного отмотать и сказать, что тогда вы должны подумать наперед”, — отметила Кошкина.

На что мэр ответил, что в свое время именно райсоветы довели город до хаоса, в том числе и засилье МАФов.

“Вы помните, до какого состояния Киев довели те районные советы – наш город превратился в город МАФов, рекламы, был захламлен. И это результат того, какие решения принимали, какие полномочия (у райсоветов – Ред.) были в тот момент. Законодательство изменилось, и я убежден, что было правильно в этих условиях принять такое решение”, — сказал Кличко.

Однако, по его словам, сейчас ситуация изменилась – и райсоветы нужно возвращать.

“На сегодняшний день, согласно рекомендациям наших партнеров, в соответствии с изменениями законодательства, районные советы – это продолжение самоуправления. А самоуправление, не будем забывать, это ключевой базис демократии в любой демократической стране. Поэтому этот вопрос я поддерживаю…”, – констатировал городской голова.

Он также убежден, что после окончания войны, когда будут местные выборы, необходимо будет провести не только выборы в Киевсовет, а также и в районы советы.




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Источник: https://lb.ua/news/2023/07/14/565225_vitaliy_klichko_u_mene_pislya.html
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