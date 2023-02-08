"Киевпасстранс" хотело купить дизеля на 9 млн грн дороже, но в конце концов одумался

Сумма контрактов – 150 миллионов. В одном контракте заказан румынский дизель по цене 49,49 грн/литр, в другом – по 50,80 грн/л. Об этом пишут " Наши деньги" , информируют "Комментарии".

Фото: https://kpt.kyiv.ua/





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“Цена меньше стелы на заправках, и конечная цена на аукционе вышла на 4 процента меньше ожидаемой стоимости. Но возникло много но”, — пишет издание.





Во-первых, "Киевпасстранс" заказывает топливо бензовозами, что дешевле, чем на АЗС. Кроме того, в начале января коммунальное предприятие организовывало тендер на закупку дизеля. Тогда победила "КМ Энерджи", предложив от 49 до 50 грн за литр. Более того, по одному из этих контрактов стоимостью 98 миллионов гривен уже заключили дополнительную о снижении цены до 46,50 грн/л, в связи с понижением рыночных котировок.





Интересно, что "Киевпасстранс" изменило требования к участникам февральского тендера и потребовало опыт поставки от 270 тысяч литров топлива в неделю по одному аналогичному договору. В "КМ Энерджи" заявили, что имеют такой опыт, но не по одному, а по нескольким соглашениям с разными заказчиками. КП все равно отклонило это предложение.





В издании обращают внимание на то, что "КМ Энерджи" предлагала на этот тендер топливо по цене по 47 гривен за литру на общую сумму 141 миллион гривен. То есть на 9 млн грн дешевле, чем цена окончательных сделок с "Глобал сейлом".

“В этом месте мог бы случиться шкандаль. Но 6 февраля "Киевпасстранс" обнародовал дополнительное соглашение с "Глобал сейлом", в котором цена топлива по одному из контрактов была снижена до 45,50 гривен за литр. По-второму, так и осталось 50,80 грн. В результате получился рекорд”, — резюмируют “Наши деньги”.





Раньше мы спросили экспертов, какими должны быть закупки в сфере обороны. По мнению военного эксперта Игоря Козия, что в понятии "оборонные закупки" есть закрытая составляющая и открытая. Так, если речь о яйцах, то это нужно выводить в публичную плоскость, а такие составляющие, как место поступления этих яиц и их конечный бенефициар – такие вещи не должны выходить в публичную плоскость, считает он.