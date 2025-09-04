Какое предусмотрено наказание таксистам за разговоры на русском языке

В Харькове таксист попал в скандал после того, как в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и выключить русскую музыку. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях, а сама женщина подала официальную жалобу.

Водители такси должны разговаривать на украинском языке

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская подчеркнула, что водителю не удастся избежать ответственности. По ее словам, в действиях таксиста "целый набор нарушений": от пренебрежения языковым законом до озвучивания кремлевских клише о якобы "притеснениях русскоязычных".

"Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Параллельно готовим обращение в Нацполицию и СБУ для применения соответствующих мер", — сообщила омбудсман.

Ивановская напомнила, что согласно статье 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в сфере транспорта услуги должны предоставляться именно на государственном языке. Отказ таксиста является прямым нарушением закона.

Кодекс об админправонарушении предусматривает штрафы для нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3400-5100 грн.

Омбудсман также обратилась в службы такси с просьбой более тщательно проверять водителей на знание украинского, внимательно реагировать на жалобы клиентов и оперативно принимать меры в подобных случаях.

