Какое предусмотрено наказание таксистам за разговоры на русском языке

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Харькове таксист попал в скандал после того, как в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и выключить русскую музыку. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях, а сама женщина подала официальную жалобу.
Водители такси должны разговаривать на украинском языке
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская подчеркнула, что водителю не удастся избежать ответственности. По ее словам, в действиях таксиста "целый набор нарушений": от пренебрежения языковым законом до озвучивания кремлевских клише о якобы "притеснениях русскоязычных".
"Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Параллельно готовим обращение в Нацполицию и СБУ для применения соответствующих мер", — сообщила омбудсман.
Ивановская напомнила, что согласно статье 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в сфере транспорта услуги должны предоставляться именно на государственном языке. Отказ таксиста является прямым нарушением закона.
Кодекс об админправонарушении предусматривает штрафы для нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3400-5100 грн.
Омбудсман также обратилась в службы такси с просьбой более тщательно проверять водителей на знание украинского, внимательно реагировать на жалобы клиентов и оперативно принимать меры в подобных случаях.