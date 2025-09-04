logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Какое предусмотрено наказание таксистам за разговоры на русском языке
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое предусмотрено наказание таксистам за разговоры на русском языке

После ситуации с водителем такси, который говорил по-русски, снова встал языковой вопрос

4 сентября 2025, 23:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Харькове таксист попал в скандал после того, как в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и выключить русскую музыку. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях, а сама женщина подала официальную жалобу.

Какое предусмотрено наказание таксистам за разговоры на русском языке

Водители такси должны разговаривать на украинском языке

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская подчеркнула, что водителю не удастся избежать ответственности. По ее словам, в действиях таксиста "целый набор нарушений": от пренебрежения языковым законом до озвучивания кремлевских клише о якобы "притеснениях русскоязычных".

"Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Параллельно готовим обращение в Нацполицию и СБУ для применения соответствующих мер", — сообщила омбудсман.

Ивановская напомнила, что согласно статье 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в сфере транспорта услуги должны предоставляться именно на государственном языке. Отказ таксиста является прямым нарушением закона.

Кодекс об админправонарушении предусматривает штрафы для нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3400-5100 грн.

Омбудсман также обратилась в службы такси с просьбой более тщательно проверять водителей на знание украинского, внимательно реагировать на жалобы клиентов и оперативно принимать меры в подобных случаях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пятницу в Ужгороде состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии, пишет Европейская правда.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/16wizt3JJ9/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новости

Все новости