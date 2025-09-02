logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Кадыров посмеялся над Трампом: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Кадыров посмеялся над Трампом: что известно

Кадыров «заставил» Дональда Трампа заговорить по-чеченски

2 сентября 2025, 16:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале посмеялся над президентом США Дональдом Трампом. Он опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображен Трамп в национальном чеченском костюме, при этом он говорит также на чеченском языке.

Кадыров посмеялся над Трампом: что известно

Кадыров посмеялся над Трампом: что известно

"А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот он и сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни.))", – пишет глава Чеченской республики под видео.

                                                                                                                     

Кадыров посмеялся над Трампом: что известно - фото 2

                                                                                                            

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, причастного к жестокому обращению с украинскими военнопленными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами фигурант заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя. Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, воюющих в рядах оккупационных группировок РФ против Украины.

Также он распорядился отправить украинских пленников, удерживаемых на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом, Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости