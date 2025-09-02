Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале посмеялся над президентом США Дональдом Трампом. Он опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображен Трамп в национальном чеченском костюме, при этом он говорит также на чеченском языке.

Кадыров посмеялся над Трампом: что известно

"А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот он и сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни.))", – пишет глава Чеченской республики под видео.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, причастного к жестокому обращению с украинскими военнопленными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами фигурант заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя. Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, воюющих в рядах оккупационных группировок РФ против Украины.

Также он распорядился отправить украинских пленников, удерживаемых на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом, Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.